影》迷上梅根他摸不停 哈利王子也沒轍

2018年07月12日 15:31 中時電子報 楊幼蘭

哈利王子和新婚妻子梅根10日首度出訪海外，梅根挾著扶搖直上的高人氣，短短兩天就在愛爾蘭形成一股旋風。他們夫妻所到之處，都有愛爾蘭民眾夾道歡迎。

而事實證明，這股梅根熱是沒有年齡下限的。薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人梅根11日在與夫婿拜會過愛爾蘭總統希金斯（Michael Higgins）後，便放下原本挽起的長髮，和哈利十指相扣，造訪都柏林三一學院（Trinity College），輕鬆地和愛爾蘭民眾見面。

據《時人》（People）雜誌網11日報導，當梅根笑容可掬地和愛爾蘭民眾打招呼時，在爸爸懷裡的3歲小男孩基蘭（Walter Kieran）立刻伸出手來，摸了梅根捲曲的長髮。接著他意猶未盡，又開始摸梅根的臉頰。

而梅根隨即笑容可掬地握起他的小手，哈利王子看到基蘭摸個不停，一時玩心大起，作勢舉起食指，要他別再摸自己心愛的老婆了。

這次梅根和哈利夫婦在愛爾蘭大秀親民作風，除了梅根外，哈利也讓4歲小男孩拔他的紅鬍子，並裝出痛苦的表情，令梅根忍俊不禁。

接著哈利告訴小男孩：「你可能很快就會長鬍子喔──搞不好哦！」而一旁的愛爾蘭民眾都被他逗得哈哈大笑。

由於36歲的梅根和33歲的哈利都很喜歡小孩，也很容易和孩子相處，他們希望，能很快能生兒育女，擁有自己的家庭。

(中時電子報)