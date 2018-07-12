影》迷上梅根他摸不停 哈利王子也沒轍

梅根與夫婿哈利王子11日造訪都柏林三一學院（Trinity College），受到愛爾蘭民眾廣大的歡迎。（美聯社）

友善列印
中時電子報

哈利王子和新婚妻子梅根10日首度出訪海外，梅根挾著扶搖直上的高人氣，短短兩天就在愛爾蘭形成一股旋風。他們夫妻所到之處，都有愛爾蘭民眾夾道歡迎。

而事實證明，這股梅根熱是沒有年齡下限的。薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人梅根11日在與夫婿拜會過愛爾蘭總統希金斯（Michael Higgins）後，便放下原本挽起的長髮，和哈利十指相扣，造訪都柏林三一學院（Trinity College），輕鬆地和愛爾蘭民眾見面。

據《時人》（People）雜誌網11日報導，當梅根笑容可掬地和愛爾蘭民眾打招呼時，在爸爸懷裡的3歲小男孩基蘭（Walter Kieran）立刻伸出手來，摸了梅根捲曲的長髮。接著他意猶未盡，又開始摸梅根的臉頰。

而梅根隨即笑容可掬地握起他的小手，哈利王子看到基蘭摸個不停，一時玩心大起，作勢舉起食指，要他別再摸自己心愛的老婆了。

這次梅根和哈利夫婦在愛爾蘭大秀親民作風，除了梅根外，哈利也讓4歲小男孩拔他的紅鬍子，並裝出痛苦的表情，令梅根忍俊不禁。

接著哈利告訴小男孩：「你可能很快就會長鬍子喔──搞不好哦！」而一旁的愛爾蘭民眾都被他逗得哈哈大笑。

由於36歲的梅根和33歲的哈利都很喜歡小孩，也很容易和孩子相處，他們希望，能很快能生兒育女，擁有自己的家庭。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：This Toddler Couldn't Stop Touching Meghan Markle's Hair and Prince Harry Wasn't Having It!

文在寅與李顯龍會談 感謝星國協… 南韓防長：兩韓討論裁軍為時尚早

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。