要不要恢復重陽禮金？柯P：小學生都知道不該發

2018年07月12日 15:35 中時 張潼

台北市長柯文哲今天下午與參加「嗡嗡嗡市政體驗營」的國中、國小高年級學生舉辦「模擬市政會議」，有學生詢問會不會考慮恢復重陽敬老禮金？他說，如果每年固定給一個政府10億改善老人福利，每人發1500元是最好的辦法嗎？「你小學都知道要搖頭，但老百姓都不知道，這很麻煩」。

柯文哲回應提問時表示，有一本書叫做《21世紀資本論》，把它綜合起來一句話可講完，就是「用錢賺錢比用勞力賺錢快，所以貧富懸殊會越來越厲害」，而要應付貧富懸殊惡化的狀態，政府只有兩個辦法，一個是所得累進稅，也就是有錢人課稅要增加，另一個就是社會福利不可以齊頭式平等。

柯文哲指出，不分青紅皂白發敬老金，台北市目前1年要8億左右，再過4年達到10億，「我問你，給你10億你改善福利系統，一人1500是最好辦法？你小學都知道搖頭，但老百姓都不知道，這很麻煩！」

柯文哲直言，每年固定給你10億，怎樣建立可長可久的福利系統，給你1500什麼事都不要做，這是好的辦法嗎？這是沒有政策控制性的做法，也違反社會福利不應當齊頭式平等，徐旭東發1500、萬華遊民也1500，會不會很奇怪？沒道理。

但柯文哲坦言，政治上此舉很有效，收買選票很有效，但也不是完全，因為經過統計，30％北市的人支持取消，30％反對，40％經過說服後會接受，這表示不要幻想一個政策100％都支持，需要時間說服、說明。

他話鋒一轉說，有些事情做了可以討好一時選票，但長期而言對國家不利，可是沒人有強大意志力堅持做該做的事，就像放颱風假很爽，但是多放一天GDP要降0.5％，所以做與不做要很審慎。

(中時 )