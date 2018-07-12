王品集團再開鐵板燒新品牌！最低150元就可吃到

王品集團再開鐵板燒新品牌「禾樂」。（王品集團提供）

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「禾樂」鐵板燒料理的豬肉套餐。（王品集團提供）

王品集團再拓展餐飲版圖，推出平價鐵板燒新品牌「禾樂」，主打台式鐵板燒，價位在150至240元，200元左右就能吃到號稱「紅海奇蹟」的彈牙藍鑽蝦、來自花蓮玉里Q彈多汁、產銷履歷櫻桃鴨等好食材，目標鎖定外食族、沒有太多時間烹飪的職業媽媽們與小家庭等客群。

台灣鐵板燒市場夯，店家數每年以近10%幅度增加，而「禾樂」相較於同樣是王品集團旗下的夏慕尼新香榭鐵板燒、hot 7新鐵板料理餐廳的價格親民許多，有多達40多種菜單選擇，店內餐點最便宜僅150元，並附上季節鮮炒時蔬及白飯，店內備有mini吧，提供主廚每日例湯與特調冰沙飲品免費無限享用。事業處協理許雅淑表示：「『禾樂』以好實在、好安心、好味道，做為上班族、學生族群在平日繁忙後，既飽足一餐、犒賞自己又能隨手可得的轉角美食。 」

「禾樂」首店選在桃園中壢家樂福中原店2樓商場，店內裝潢簡潔、明亮，店外停車方便，位處中原商圈及火車站商圈，鄰近中壢交流道、中壢火車站和桃捷終點站環北站，附近學生和住戶多，也是當地公務機關與大型醫療院所等人潮匯聚區域。許雅淑也表示，「禾樂」未來展店以商場、社區型街邊店為主，預計今年底前全台再展3家店，未來不排除開發外送服務，透過多樣化商模，滿足更多消費者的外食需求。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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