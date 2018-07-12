韓網紅不雅照案負責人輕生遺體尋獲 秀智挨罵「兇手」

秀智曾聲援楊藝媛。（圖／取自skuukzky IG；翻攝自韓網）

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中時電子報
鄭男遺體今尋獲。（圖／取自《news.joins.com》韓網）

韓國網紅楊藝媛（양예원）今年5月以一支影片自曝過去曾被迫拍下不雅照，引來「國民初戀」秀智聲援，未料日前該攝影工作室鄭姓負責人因不堪討伐聲浪跳河尋短，使秀智IG遭不少不理性網友痛罵「兇手」，而今(12日)最新進展是楊男在失蹤3天後遺體尋獲，確認死亡。

楊藝媛先前拍片自曝，過去曾被要求換上會露出私處的衣服拍照，還因此被工作人員以調整姿勢為由吃豆腐，但對此指控，鄭姓負責人公開雙方對話，澄清是得到楊藝媛願意後才拍攝，並未強迫。

本月9日警方本傳喚鄭男到案，卻遲遲不見他現身，不久有人報案稱在北漢江看見有人跳河，又在附近發現鄭男座車，以及寫著「好冤枉，警方和媒體都只聽一面之詞」的遺書，才證實鄭男含恨尋短。

另一方面，秀智當時挺身而出為楊藝媛聲援，卻因標記錯地點挨網友圍剿，雖她已認錯道歉，但仍止不了怒火，再加上鄭男輕生，引來部分網友批評她「殺人兇手」，但也有理性網友認為不關秀智的事。如今警方已證實鄭男死亡，據悉楊藝媛一案將以不起訴終止調查。

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