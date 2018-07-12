未防範體育協會人頭會員 監察院糾正體育署

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監察委員楊芳玲及王美玉調查《國民體育法》修法後，各單項體育協會陸續展開改選，但不少協會遭指控人頭會員泛濫、選務不透明，甚至有舞弊情事，監察院教育及文化委員會今審查通過調查報告，並糾正教育部體育署。

糾正案文指出，教育部體育署於設計特定體育團體預報名系統時，未設計適當防堵機制，預先防範人頭會員亂象發生，在媒體報導部分協會遭檢舉人頭會員情形嚴重後，才移送檢調偵辦。且體育署對於會員資格之抽查僅具形式，人頭會員導致理監事改選不公，使部分民眾對體育署及體育改革失去信任，不願繳納會費。體育署所為，與「促進國民體育參與」之立法宗旨相違，顯有疏失。

楊芳玲及王美玉也表示，個人入會費及常年會費金額多寡影響民眾參與特定體育團體意願，高額會費不利全民參與，進而較難達成「促進與保障國民之體育參與」之立法宗旨。而參選理事（長）保證金多寡，可能成為有意推動體育改革者的參選門檻，體育署在許可各特定體育團體組織章程時，也應審慎研酌。

同時，部分特定體育團體之團體理事及個人理事席次未按得票率分配、直接定席次，導致票票不等值，有失公平。而特定體育團體理事長選舉採用間接選舉者，有待體育署透過許可章程的權力瞭解理由，以確保選舉之公平性。

另外，體育署為輔導特定體育團體辦理理事長、理事及監事選舉，於2017年12月25日責成各協會成立立場中立之「選務小組」，卻遭質疑球員兼裁判。體育署另邀集第三方社會公正人士、律師及政府機關代表組成「各特定體育團體選務監督委員會暨工作小組」，共同監督特定體育團體改選作業，引進外部監督，值得肯定。但選務監督委員會無法發現人頭會員，顯示制度設計未盡周延。

(中時 )

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