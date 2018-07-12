男肺炎呼吸衰竭 趴臥治療重生

2018年07月12日 15:48 中時 馮惠宜

台中榮總呼吸治療科醫師徐國軒回憶徐先生就醫歷程，其肺部影像檢查，從嚴重發炎到逐步好轉。（馮惠宜攝）

只是感冒，竟然演變到呼吸衰竭、氣切，還差點動用到葉克膜！51歲許先生12日現身感謝台中榮總醫療團隊讓他重生，許太太說，幸運的是先生出院後不是去安養院而是脫離呼吸器回家，她回憶先生感冒後出現喘不過氣就醫，病情急轉直下，幸好醫療團隊未放棄，先生住加護病房35天後續又住院一般病房25天，終於健康出院。

許先生是B肝帶原，過去有菸、酒習慣，但後來戒了，去年底因類流感併發肺炎合併急性呼吸衰竭，到嘉義榮民總醫院掛急診，院方評估要使用葉克膜連夜將他轉診到台中榮總，到中榮後立即插管，院方透過抗生素治療，並採用趴睡治療，期間也透過氣切，才一步一步讓許先生肺部逐漸恢復功能。

台中榮總呼吸治療科醫師徐國軒指出，肺炎合併呼吸衰竭病人的處置相當複雜和困難，許先生一開始服用克流感，卻在半天後又併發肺炎合併急性呼吸合併急性呼吸衰竭，緊急轉進呼吸加護病房，醫療團隊給予肺部保護通氣模式處置，也讓病人接受趴臥治療。同時檢查發現另併發金黃色葡萄球菌感染，再給予抗生素。

後來許先生因短期無法脫離呼吸器，而接受床邊經皮氣切術，最後在醫療團隊兩個多月來的細心照顧下，許先生成功脫離呼吸器並且順利出院，並於出院兩個月後於門診移除氣切管，可以說話、進食和行走，逐漸回復到正常的生活。

(中時 )