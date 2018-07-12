新竹》民進黨新竹縣聯合推薦會 期待鄭朝方翻轉世代

2018年07月12日 15:49 中時 莊旻靜

鄭朝方（左三）將代表民進黨參選新竹縣長。（莊旻靜攝）

翻轉世代？選舉將至，民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長，中央黨部祕書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文等人，12日到新竹縣參加聯合推薦記者會，洪耀福表示「讓恩恩怨怨留在上個世代」、開啟新世代，陳明文也指，民進黨已成功翻轉桃園市、新竹市，期待鄭朝方也翻轉新竹縣。

洪耀福表示，鄭朝方意味「正在朝向新方向」，行政院發言人徐國勇先前擔任不分區立委時，認養新竹縣，與新竹淵源甚深，如今高升內政部長也形同「代表新竹縣擔任內政部長」，桃園市客家事務局長蔣絜安將遞補不分區立委，洪耀福也說，選舉在即，桃園市長鄭文燦對蔣遞補立委一事感到不捨，但蔣接任立委後，也將「輔選鄭朝方，服務新竹縣」。

鄭朝方為前縣長鄭永金之子，洪耀福意有所指的說，鄭朝方「不是誰的兒子」，而是民進黨的鄭朝方、新竹縣的鄭朝方。洪也指，在選舉時對手會有各式手段，「國民黨沒有什麼做不出」，連黨內同志都可以糟蹋，做出否認全民調制度的事，要求民進黨內同志務必團結。

鄭朝方致詞時也表示，他的2位對手，一位有地方政府行政資源、一位則有全國性宗教力量支撐，他們均有資源、有高明度，但不代表能獲得選民支持或看到新時代選民的需求，有許多人已對舊思維、老面孔不抱希望，「我們不會再讓老思維、老官僚的團隊，繼續危害新竹縣的將來」。

陳明文說，年輕人參與政治是趨勢，法國總統馬克宏、新竹市長林智堅均未滿40歲就當選，過去也有人認為民進黨不可能翻轉桃園、新竹市甚至找不到參選人，如今都由民進黨籍的年輕市長治理，也期待鄭朝方翻轉新竹縣。

民進黨新竹縣黨部提名或徵召的參選人12日也齊聚一堂，包含新豐鄉長參選人林祺鐵，以及縣議員部分第1選區竹北市張珈源、王誠緯、第3選區新豐鄉吳傳地、第5選區新埔鎮羅聰賢、第8選區竹東、五峰楊昌德、第10選區北埔、峨眉范文鴻等，不過民進黨新竹縣大老林光華，以及鄭朝方父親鄭永金均缺席此場記者會。

(中時 )