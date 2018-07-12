父子公園遊玩遇風雨 警收容躲颱暖心又暖胃

台中公園派出所員警將從外地來台中遊玩的父子四人收容到派出所內躲風雨。（馮惠宜翻攝）

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「瑪莉亞」颱風10日侵台，台中市於晚間開始有強風大雨，台中市警局第二分局公園派出所警員查看園區內有無災情時，意外發現一名爸爸帶著3個年幼的小孩在公園內涼亭躲雨，警方擔心晚上風雨強大，小孩淋雨可能會感冒，趕緊將父子一行人帶至派出所內避風雨，直至雨勢減緩才離去，從外地來台中遊玩的這父子四人也對台中留下深刻的印象，不斷感謝員警讓他們出遊的心不會被風雨澆熄。

根據氣象局報導，強颱瑪莉亞於10日晚間至11日清晨對台灣影響最大，台中公園派出所副所長廖文德、警員吳佩蓉於是日深夜23時風雨逐漸增強時，於園區內巡查各項防颱措施，意外於公園的涼亭內發現一名陳姓父親帶著3個年幼的小孩在躲雨，其中年紀最小的才4歲大，一家大小身體都已淋濕抱在一起互相取暖。

警方見風雨越來越大，擔心他們的安危，且擔心小孩子淋雨吹風容易生病，便請父子4人趕緊至派出所躲避風雨。副所長廖文德見父子4人被大雨淋得全身溼答答，便趕緊找派出所內乾淨的毛巾及員警之前熱心捐出的衣物，讓其將頭髮及身體先擦乾，披上乾衣服及提供熱水供其保暖。

陳父向警方表示，趁暑假帶小孩從龍井區到市區遊玩，無奈遇到颱風，剛要返回飯店時，突然風強雨大，雖然才差幾步路就到飯店，但是為了小孩子的安全起見決定先在公園內躲雨，所幸遇上暖心警察提供即時的幫助。

(中時 )

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