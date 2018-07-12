父子公園遊玩遇風雨 警收容躲颱暖心又暖胃

2018年07月12日 16:00 中時 馮惠宜

「瑪莉亞」颱風10日侵台，台中市於晚間開始有強風大雨，台中市警局第二分局公園派出所警員查看園區內有無災情時，意外發現一名爸爸帶著3個年幼的小孩在公園內涼亭躲雨，警方擔心晚上風雨強大，小孩淋雨可能會感冒，趕緊將父子一行人帶至派出所內避風雨，直至雨勢減緩才離去，從外地來台中遊玩的這父子四人也對台中留下深刻的印象，不斷感謝員警讓他們出遊的心不會被風雨澆熄。

根據氣象局報導，強颱瑪莉亞於10日晚間至11日清晨對台灣影響最大，台中公園派出所副所長廖文德、警員吳佩蓉於是日深夜23時風雨逐漸增強時，於園區內巡查各項防颱措施，意外於公園的涼亭內發現一名陳姓父親帶著3個年幼的小孩在躲雨，其中年紀最小的才4歲大，一家大小身體都已淋濕抱在一起互相取暖。

警方見風雨越來越大，擔心他們的安危，且擔心小孩子淋雨吹風容易生病，便請父子4人趕緊至派出所躲避風雨。副所長廖文德見父子4人被大雨淋得全身溼答答，便趕緊找派出所內乾淨的毛巾及員警之前熱心捐出的衣物，讓其將頭髮及身體先擦乾，披上乾衣服及提供熱水供其保暖。

陳父向警方表示，趁暑假帶小孩從龍井區到市區遊玩，無奈遇到颱風，剛要返回飯店時，突然風強雨大，雖然才差幾步路就到飯店，但是為了小孩子的安全起見決定先在公園內躲雨，所幸遇上暖心警察提供即時的幫助。

(中時 )