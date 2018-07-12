農委會花7年培育新品種土雞 光雞腿就超過一台斤

2018年07月12日 16:08 中時 鄭郁蓁

農委會歷經七年，培育出最新的土雞雞種「豐輝下營紅牌土雞」，不僅平均「早熟」一周，每一萬隻，可省下8萬6800元的飼料成本，且體型較一般土雞大，一隻公雞雞腿就超過一台斤，也比一般土雞多出5%。農委會指出，該品種因為生長一致性高，未來對於禽流感防疫將更為提升。

農委會統計，105年台灣肉類消費，豬一年國產量共82萬7041公噸為最多，其次就是雞，年產量為56萬5486公噸，遠遠高於鴨(8萬2830公噸)、牛(6818公噸)、羊(1859公噸)。而國人年消費量，也是豬(每年37.6公斤)和雞(30.8公斤)兩項遠遠多於其他肉類。

但考量過去每當禽流感疫情，雞種生長期長短不一難以控制、產蛋性能低落。因此農委會從100年開始，透過畜產試驗所育成中心輔導台灣福基畜牧公司進行「豐輝紅羽土雞」種原固定和選種工作，新品種土雞，公雞生長一致性提升到40.8%，母雞提升至31.9%。

農委會副主委黃金城表示，每年禽流感疫情頻傳，雖然高達93%土雞在生長場都是抗體陰性(無感染)，但高達95%的禽流感，都發生在長成後開始賣到賣完的期間，因品種生長速度不一，有的2周就賣完，有的長達50多天，而中盤商開車到雞場無法一次載走長大的雞，讓雞暴露在污染環境中太久，一旦發生禽流感，就難以控制疫情，成為最致命的弱點，若生長期一致，就可以縮短販售的日程，降低疫情發生率。

農委會表示，選育後的土雞，比一般土雞「早熟」，平均可提早一周上市，且平均養一萬隻，可以節省6200公斤飼料，換算約可省8萬6800元的飼料成本。產蛋率達74.5%，也比一般雞增加14.5%，

遺傳育種組研究員林德育表示，新品種土雞不僅骨腿重占體重的四成二，母雞也有三成九，一隻公雞雞腿就超過一台斤，比一般紅羽土雞多出5% ，屠宰率部分公雞和母雞分別為，86.4%與85.2%，都遠遠高於一般紅羽土雞。

「豐輝下營紅牌土雞」共選育「金、玉、滿」三個家族品種雞，雜交而產出「堂」也有是新品種，目前合作契養戶45萬，分布在台南、嘉義、雲林及南投，未來將延伸一條龍生產，結合屠宰和冷鏈通路販售無藥殘的生鮮雞肉。

(中時 )