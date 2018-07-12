黑幫染毒 北市刑大掃蕩竹聯圍勢酒店販毒

2018年07月12日 16:11 中時 謝明俊

警方查扣毒品中還有利用名車招牌作掩護的毒品包。〔謝明俊攝〕

台北市刑大毒緝中心等單位，12日清晨對竹聯幫雷堂在北市中山區林森北路圍勢的「寶愛」酒店進行拂曉掃蕩行動，多名酒店幹部係雷堂成員，專門利用酒店圍勢機會從事毒品販售圖牟暴利，警方鎖定雷堂新任堂主藏身幕後操控販毒，正積極蒐報緝查中。

市刑大毒緝中心為貫徹行政院所提出的「新世代反毒策略」、強力掃盪法務部高等檢察署規劃「安居緝毒計畫」中的「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」，特別協請中山分局、南港分局及刑事局偵三大隊偵一隊、保三總隊警犬隊及臺北憲兵隊等單位共組專案小組，並且因掃蕩對象又是在北市幫派中火力強大的竹聯幫雷堂，警方因而特別選擇拂曉行動，以攻其不備。

今年2月中旬，北市警南港分局在轄內查獲近五千包七彩惡魔咖啡包，落網方姓犯嫌係竹聯幫份子，警方向上溯源繼續追查，發現背後是由竹聯幫雷堂涉嫌運輸、販賣，並在所經營圍事的林森北路寶愛酒店內，提供包廂予不特定人聚集施用毒品。

專案小組經報請臺北地方檢察署主任檢察官黃士元、檢察官游明慧指揮偵辦，12日清晨4點30分許，展開拂曉攻擊，警方除持臺北地方法院核發的搜索票，黃士元主任檢察官更親自到場指揮，由北市刑大隊特勤中隊發動攻堅，對酒店及酒店辦公室所在的1、3、4樓等3個處所搜索，並同步搜索士林區、新北市轄內等3個地點，合計查獲藥頭、藥腳9人，七彩惡魔咖啡包73包、其他標示毒咖啡包11包、毒梅錠27顆、疑似毒果凍1包、搖頭丸10顆、愷他命3小包等各式毒品、分裝袋、電子磅秤等。

警方表示，寶愛酒店設有泊車小弟過濾進出人員，管制電梯停靠樓層與封閉逃生樓梯，酒店內、外及樓梯間都設有多支監視錄影器，非熟客難以進入，警方攻堅過程中，店內賴姓少爺聽聞聲響，隨即將1只垃圾袋自三樓後門丟棄，隨即遭埋伏員警查獲，並發現垃圾袋內裝有各式毒品，顯示該酒店警覺性甚高，幸好專案小組有所準備強力攻堅，否則將難以對該酒店進行查緝。

警方再次強調，「安居緝毒計畫」旨在強力掃蕩毒品犯罪，尤其是掃蕩「犯罪組織及幫派涉毒地點」，斷絕幫派金流，減少毒品危害；另民眾只要發現身邊有毒品危害事件發生，歡迎隨時向警方檢舉，警方將全力進行查緝，還給民眾安全的生活空間。

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(中時 )