「中高齡就業法」草案出爐 因年齡解僱勞工最高可罰150萬

2018年07月12日 16:22 中時 李宜秦

勞動部今公告「中高齡者及高齡者就業法」草案，草案內容明文禁止雇主對中高齡者有招募、聘用、薪資、資遣等歧視，且若雇主認為勞工不適任時，須負舉證責任，否則等同違法，最高可罰150萬。

台灣已正式邁入高齡化社會，且國人退休年齡早，中高齡者勞動參與率低於日、韓、歐美等國家，勞動部自105年起研擬中高齡及高齡者就業法，期望透過獎勵補助措施，提高雇主聘用中高齡者意願。

勞動部表示雖然目前勞基法內已將高齡者列入促進就業對象，但多著重於失業後的補助措施。新法除輔導失業者，另外也重視穩定在職者與輔導退休者重返職場。

草案明訂禁止雇主對中高齡者有招募、分發、考績、升遷、教育、福利、退休、資遣等差別待遇，勞動力發展署施淑惠組長表示，若雇主以中高齡勞工不適任為由將其解僱時，雇主須負舉證責任，或提出其他年齡以外因素當作不適任原因，否則將觸法，最高可罰150萬。

草案內提及要求雇主將職務再設計，如把工作步驟改善、以機器輔佐等方式，幫助中高齡者工作更順利。另外針對某些中高齡者為了照顧家中長者辭職，該法希望雇主能為其轉介長期照護中心，讓中高齡者可放心工作。當勞工達退休年齡前一年，雇主應提供其退休準備或調適。

政府為鼓勵僱主提供中高齡者工作機會，除現有的中高齡者雇用補助，未來也將在訂定相關獎勵辦法。期望雇主透過僱用中高齡者，促進世代合作，讓中高齡者得以傳承其技術與經驗。

草案將公告在公共政策網路參與平台－眾開講，即日起預告60日，各界若對草案內容有任何意見或建議，可於9月11日前提供勞動部參考。

(中時 )