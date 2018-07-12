「放空的」葉俊榮接教長 謝寒冰諷：根本是自殺內閣吧

「很放空的」葉俊榮接教長 謝寒冰諷：根本是自殺內閣吧。（圖/中時電子報 臉書）

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上任還要繼續「拔管」？葉俊榮親自於內政部召開記者會，說明對台灣教育的未來方針。（影/中時電子報 臉書）

行政院長賴清德今公宣布內閣改組名單，內政部長葉俊榮將於下週一接任教育部長；他下午召開記者會說，說自己是很放空的人，但在瑪莉亞颱風來襲期間，除了救災，每到晚上總是徘徊踱步，經過一段長時間思考決定接受教育部長一職。名嘴謝寒冰在臉書po文批，「民進黨這叫戰鬥內閣？根本自殺內閣吧！」。

教育部既拔管拔掉二任部長潘文忠及吳茂昆迄今，教育部長懸缺已40幾天，已重創教育部官箴，台大無校長也達6個月，各界關注。行政院長賴清德今天上午宣布內閣改組名單，其中教育部長一職，將由內政部長葉俊榮擔任。

葉今天下午在內政部召開記者會表示，「自己本來是一個很放空的人，都在想著過去兩年擔任內政部長有什麼欠缺的部分必須彌補」，但這幾天來，除了在救災，每到晚上他總是徘徊踱步，因此經過一段長時間的說服，他決定接受蔡總統跟賴院長給他的付託，決定「撩下去」。

對此，名嘴謝寒冰在臉書上針對葉俊榮發言表示，「葉俊榮說自己已經放空，還在防災中心徘徊，踱步苦思要不要接教育部長…」他酸諷「民進黨這叫戰鬥內閣？根本自殺內閣吧！」，再酸「嘴炮內政部長、放空教育部長、關說交通部長，民進黨真是人才濟濟⋯」。

(中時電子報)

名嘴謝寒冰在臉書上針對葉俊榮發言作回應。（圖/翻攝自臉書）
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