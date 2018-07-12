「花現美智」畫展幾何線條呈現浪漫情懷

油畫藝術家王美智即日起在台中天目城舉辦個人畫展，展出近幾年創作，作品呈現柔美風格。(林欣儀攝)

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透過幾何圖形與線條的勾勒，呈現出花朵、風景等浪漫情懷，畫作中更暗藏創作者王美智的感動與情緒波動，待觀者細細品味。多達20多幅畫家王美智近幾年的作品，即日起在台中市天目城展出，盼藉由畫作與愛畫人溝通。

這場「花現美智」油畫個展由華巍藝術新聞、好地方協進會共同主辦，即日將將於天目城三樓展出至7月29日。策展人賴慕芬說，王美智是難得一見的創作型油畫藝術家，她透過橫豎線條、以充滿情調的畫風，訴說對風景、花兒的情感，今年底台中將舉辦世界花博，盼透過王美智的花繪藝術率先揭開花博序幕。

提到自己的創作，王美智指著一幅紫色調玫瑰作品說，深、淺紫色帶出的玫瑰花，給人浪漫的感覺，看了就覺得心情平靜。而另一幅鬱金香更藉由色彩呈現出平穩感，是近幾年心情沉澱後的作品。

最喜愛油畫！埋頭創作16年的王美智說，油畫最迷人的地方，就是要一層一層畫上去，期間若有心緒轉折，還能夠修改。展出的畫作中有幅是以澎湖七美風光為主軸，將海化成深淺的黃、岩石則以藍色替代，她笑說，自己的情感其實就藏在畫作中的某個區塊。

這次展出的創作主要以花卉、風景為主，王美智說，自己喜歡將畫面中複雜的變化整合後，以最簡單、乾淨的風貌呈現，透過畫展希望表達寧靜、清新的感覺，盼與大家分享。

抽象畫大師鄧志浩評論王美智的創作，他說，王美智跨越框架，作品中有許多明亮陽光的藍與柔和的中間色系，呈現出她甜美明亮的心靈。

(中時 )

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