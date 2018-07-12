南投新購30輛警用車 縣長林明溱授車校閱

南投縣政府新購30部警用車輛汰換車齡10年以上之舊車，12日由縣長林明溱（中）主持授車典禮並校閱。（南投縣政府提供）

友善列印
中時
縣長林明溱（右三穿藍衣）主持授車典禮並校閱。（沈揮勝攝）
▲30部嶄新的警用車輛列隊，提振員警士氣、期有效打擊犯罪。（沈揮勝攝）

南投縣外勤警消超勤加班費，與其他縣市相對偏低，縣長林明溱五月宣布，明年起調高至1萬3500元，並將增編預算汰換警用車設備；12日，林明溱兌現承諾，在縣立體育場主持新購警用車輛授車與校閱儀式，30部嶄新車輛列隊，為打擊犯罪提供利器，並提振員警士氣！

新添購之警用車包括巡邏車14輛、偵防車9輛、勤務車6輛及警備車1輛，總經費2200萬元。授車與校閱儀式中，副縣長陳正昇、縣議員吳國昌、莊文斌、簡峻庭、曾振炎及縣府多名一級主管到場共襄盛舉。

林明溱表示，工欲善其事，必先利其器。縣府財政雖不寬裕，但為維護治安、保障第一線執勤人員安全，這次編列1200萬元預算並追加1000萬元預算購買新車，汰換10年以上老舊車輛，期盼讓員警執勤時更有保障，有效保護民眾生命、財產安全。

授車儀式，縣府警察局長邱寬愉代表接受。隨後他陪同林明溱與貴賓逐一校閱，並慰勞員警辛勞。

邱寬愉指出，去年縣府投入2200萬元汰換警用機車，今年再新購30輛警用汽車，將分別配給縣內8個分局使用；會秉持努力精神，為改善治安環境打拚。

縣議員、南投縣警察之友會理事長吳國昌表示，縣長體恤基層員警，陸續汰換警用機車與汽車，關懷員警執勤安全，大家都感受得到。期透過有效打擊犯罪，維護社會治安，提升居住環境品質，給予警消人員的關心與重視。

(中時 )

「花現美智」畫展幾何線條呈現浪… 內政部長幹完直接調教長 包正豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。