南投新購30輛警用車 縣長林明溱授車校閱

2018年07月12日 16:31 中時 沈揮勝

縣長林明溱（右三穿藍衣）主持授車典禮並校閱。（沈揮勝攝）

▲30部嶄新的警用車輛列隊，提振員警士氣、期有效打擊犯罪。（沈揮勝攝）

南投縣外勤警消超勤加班費，與其他縣市相對偏低，縣長林明溱五月宣布，明年起調高至1萬3500元，並將增編預算汰換警用車設備；12日，林明溱兌現承諾，在縣立體育場主持新購警用車輛授車與校閱儀式，30部嶄新車輛列隊，為打擊犯罪提供利器，並提振員警士氣！

新添購之警用車包括巡邏車14輛、偵防車9輛、勤務車6輛及警備車1輛，總經費2200萬元。授車與校閱儀式中，副縣長陳正昇、縣議員吳國昌、莊文斌、簡峻庭、曾振炎及縣府多名一級主管到場共襄盛舉。

林明溱表示，工欲善其事，必先利其器。縣府財政雖不寬裕，但為維護治安、保障第一線執勤人員安全，這次編列1200萬元預算並追加1000萬元預算購買新車，汰換10年以上老舊車輛，期盼讓員警執勤時更有保障，有效保護民眾生命、財產安全。

授車儀式，縣府警察局長邱寬愉代表接受。隨後他陪同林明溱與貴賓逐一校閱，並慰勞員警辛勞。

邱寬愉指出，去年縣府投入2200萬元汰換警用機車，今年再新購30輛警用汽車，將分別配給縣內8個分局使用；會秉持努力精神，為改善治安環境打拚。

縣議員、南投縣警察之友會理事長吳國昌表示，縣長體恤基層員警，陸續汰換警用機車與汽車，關懷員警執勤安全，大家都感受得到。期透過有效打擊犯罪，維護社會治安，提升居住環境品質，給予警消人員的關心與重視。

(中時 )