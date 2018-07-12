彰化縣育德國小因為太陽能發電變「靚」了！

二林鎮育德國小運用校園種電回饋金改造校園地景，更為學生創造演出的舞台。（鐘武達攝）

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育德國小小朋友在改造的「象園」前演出。（鐘武達攝）
育德國小小朋友在改造的「象園」前吹奏蕯克斯風。（鐘武達攝）
育德國小的新地點吸引老師與社區民眾當「網美」。（鐘武達攝）

彰化縣二林鎮育德國小運用太陽能光電回饋金結合師生創意，趁著暑假將校園老舊的大象溜滑梯、練習牆等設施透過空間翻轉與注入生態美學概念成功改造成為別具美麗的園區，未來除了是學生藝術表演平台，更也是社區民眾的生態藝術教室。

校長方啟陽說，育德國小配合縣府「彰化綠能智能彰化」校園種電獲得19萬7824元回饋金，為使發揮最大效益並符合綠能精神，特別運用其中7萬2000元將既有景物活化轉型新意象將老舊設施融入特色課程元素如薩克斯風、烏克麗麗、美術彩繪 設計成新美學地景「藝遊蔚境喜學園」。

「藝遊蔚境喜學園」有3座小花園，分別是校蹟大象溜滑梯活化轉型的象園（向緣）；練習牆修飾美化成為平台鋼琴意象牆，並且融入多樣化動植物生態教學課程的蝶園（疊緣）與老榕樹底下柏油地面鑿開清除改以草地，並在其中崁入水盆養護睡蓮水生植物的榕園（攏緣）。

方啟陽說，整個空間改造除了整地、泥做、水泥切割、抿石子等是委由專業施作，其餘造型設計、彩繪、植栽則全是由師生自己動手完成。

育德的孩子看到「藝遊蔚境喜學園」的完工，個個都覺得相當有成就很開心，尤其是，現在3座小花園還成了學校老師、甚至是社區民眾拍照當「網美」的新景點。

(中時 )

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