柯P拋新想法 每班級未必都要放垃圾桶、廚餘桶

2018年07月12日 16:30 中時 張潼

台北市長柯文哲今在「嗡嗡嗡市政體驗營」與學生對談時拋出新想法，他提到學校是推廣公民教育最好的地方，例如「每班都要垃圾桶嗎」、「廚餘桶一定要每班一桶嗎」、「午餐剩菜可不可以打包帶回家」等，要求教育局找環保局一起討論，從學校開始執行更嚴格的垃圾分類、垃圾減量、廚餘減量。

參與營隊的學生向柯文哲提問，是否仍有使用塑膠杯水、寶特瓶？柯說自己已經不喝杯水也不買寶特瓶飲料，不要一直製造垃圾，拿去燒之後又增加更多PM2.5和空汙問題，應該從源頭減量；他建議，雙北執行垃圾隨袋後，垃圾量有減少，但10幾年來其他縣市都沒跟進，環保署應該藉由中央的力量到各縣市去推，唯有如此大家才會去做到垃圾減量。

他又表示，學校是推廣公民教育最好的地方，「每班都要垃圾桶嗎？」日本很多公共場所沒有垃圾桶，要人民帶回家自己分類，所以應該請教育局和環保局思考，如何做更嚴格的垃圾分類、垃圾減量、廚餘減量，用學校當成範本，這些學生長大後就可以改變台灣社會文化了。

柯文哲進一步說，營養午餐吃剩的看可不可以打包帶回去，用塑膠袋裝不太好，但可以想一想，或者如中低收入戶免費帶回去吃一吃；其他廚餘減量方法，他也建議，廚餘桶每班一桶就會量很多，如果每一班去食堂、大的餐廳，不曉得會不會少一點，教育局再去想想看。

「如果不方便可以讓國家進步，我願意去做」，柯文哲強調，環保是訓練公民意識最好的項目，讓自己的不方便成就公共利益。

至於公立國小每班裝冷氣的議題，他則表示，9年國教上路要滿50年，所以台北市未來10年會有超過一半學校要改建，剛好趁此機會由教育局、都發局把長期的改建計畫一起處理，包括綠建築、智慧建築等，不是單純不分青紅皂白裝冷氣，包括通風、綠屋頂等都很重要。

另外，他也提議，目前親子館需求大，應該先統計假日使用需求是不是很滿，教育局和社會局再去思考看看，是否可能補貼學校或幼兒園一些錢，鼓勵他們假日開放給家長使用，而不是全部蓋新的親子館，這樣應該會比較節省經費。

(中時 )