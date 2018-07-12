男友劈腿藉毒澆愁　引來警察愁更愁

2018年07月12日 16:34 中時 黃國峰

台中市警局第四分局偵查隊青春專案期間，查獲劉女等群聚吸毒，查獲二級毒品毒咖啡包3包。（黃國峰翻攝）

暑假期間，台中警方執行青春專案，維護青少年朋友身心健康，中市南屯區某大樓住戶，因屋內不時飄出濃濃塑膠臭味，且不乏未成年出入，台中市警第四分局偵查隊接獲線報，展開長期蒐證，日前時機成熟，搜索該處，發現二級毒品毒咖啡包、K盤等，並逮補28歲劉女、37歲黃男與23歲等3人。

警四分局偵查隊指出，該大樓某住戶因出入份子複雜，不乏有未成年，且常飄出濃濃塑膠臭味，偵查隊接獲線報即展開長期的跟監蒐證，終於在青春專案期間時機成熟，持搜索票到場搜索，發現現場有28歲劉姓女子28歲、37歲黃姓男子37歲與23歲陳姓男子等3人，並查獲二級毒品毒咖啡包3包共33.1公克、K盤3個。

三人均表示，他們才剛抽完K菸，警察就找上門來了，劉女供稱，所有毒品及吸毒用具K盤都是她的，由於懷疑男友另結新歡才與她分手，心情低落，因此向夜店裡的一名陌生男子買來毒品後，找來失婚的黃男及好友陳男共同群聚吸毒求歡樂，希望藉毒品來麻醉自己、忘掉憂愁。全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第四分局偵查隊隊長張國益表示，目前國內新興毒品常以新潮之咖啡包、梅片、毒巧克力、軟糖等態樣吸引不知情的青年學子好奇使用，嚴重危害青少年身心健康。

台中市警局第四分局表示，適逢暑假期間，為杜絕毒品氾濫、展現保護青少年決心，本分局青春專案期間，將加強打擊取締不法行為，擴大建立社區反毒網，除學校及社區外，並配合補教業、宗教團體，共同實施反毒宣導，將毒品趕出社區，還給社區一個乾淨的環境！

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(中時 )