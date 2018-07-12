花蓮統帥震倒員工慘死 建築師獲家屬原諒緩起訴

2018年07月12日 16:37 中時 許家寧

花蓮地檢署主任檢察官楊展庚說明案情。（許家寧攝）

統帥飯店建築師低估抗震力，造成鋼筋配筋量不足。（許家寧攝）

0206大地震造成花蓮統帥大飯店瞬間倒塌，37歲櫃檯員工的周志軒，遭樓板壓住15小時，被救出時已經身亡，花蓮地檢署調查洪姓建築師設計瑕疵造成飯店倒塌，涉嫌業務過失致死罪嫌，但獲得周母原諒不願提告，獲檢察官緩起訴處分。

花蓮地檢署調查，地震發生時統帥飯店因垂直地震力上下振動，導致飯店1樓面臨公園路側1、2樓層柱子遭破壞，大樓垂直下壓，1、2樓瞬間倒塌，造成當時在飯店內一樓櫃台值勤大夜班的飯店員工周志軒逃避不及，遭倒塌建物壓覆死亡。

檢方針對統帥大飯店之設計、施工及日後之使用、變更狀況進行清查，發現負責設計與監造的洪姓設計師，低估大樓結構設計的柱斷面尺寸，造成鋼筋配筋量不足，連帶地震力亦低估25%，使該大樓抗震力，低於當時法定要求，造成建築物因設計強度不足而倒塌。

花檢署主任檢察官楊展庚表示，檢方審酌洪姓建築師雖有疏失，不過統帥大飯店於地震當時的地表加速度高達421G，還是高於當時法定抵抗地震加速度396G，天災成份較高，加上洪男已高齡74歲、無犯罪前科，且被害人家屬表示不願對洪男提告。

洪姓建築師因設計疏失造成統帥飯店倒塌，涉嫌業務過失致死罪嫌，花蓮地檢署7月12日全案偵查終結，檢察官給予洪男緩起訴處分1年，洪男須繳公庫50萬元，全案依職權送台灣高等檢察署花蓮檢察分署再議中。

(中時 )