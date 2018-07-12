台灣虎航2018年冬季班表下週一開賣 促銷價999元起

台灣虎航2018冬季班表開賣促銷海報。圖：台虎提供

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台灣虎航2018年冬季班表早鳥優惠，預計將於下週一(16日)開始開賣，第一波促銷期間：2018年7月16日上午10:00起至2018年7月17日晚間23:59止，促銷航線包括桃園-大邱、桃園-濟州島、桃園-沖繩那霸、高雄-沖繩那霸單程未稅早鳥促銷優惠價NT$999起。

另高雄-福岡單程未稅早鳥促銷優惠價NT$1,099起；桃園-福岡單程未稅早鳥促銷優惠價NT$1,199起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-曼谷廊曼單程未稅早鳥促銷優惠價NT$1,299起。

第二波促銷期間：2018年7月19日上午10:00起至2018年7月20日晚間23:59止。促銷航線：桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$699起；桃園-岡山單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,199起；桃園-名古屋、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,299起；桃園-函館單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,599起；桃園-旭川單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$2,299起。

本次推出的優惠促銷搭乘期間為2018年10月28日至2019年3月30日，涵蓋年底的聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。優惠機票數量有限，欲購從速。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 (www.tigerairtw.com) 購票。

其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將於下(8)月陸續登場，請虎迷們鎖定台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)以獲得第一手訊息。

為慶祝2018年冬季班表開放銷售，另有多重好康要送給虎迷們；凡是於2018年7月16日至2018年7月22日登錄活動網頁，就有機會獲得免費無限流量SIM卡或是住宿95折等獨家好禮，詳情請至活動網頁查看(bit.ly/2lWVl3n)。

(工商 )

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