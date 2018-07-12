影》以愛國者擊落敘無人機 還狂轟軍事目標報復

以色列愛國者飛彈。(圖/IDF)

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中時電子報

以色列北部邊界的緊張情勢再次升高！以色列軍方證實在11日發射愛國者飛彈擊落一架入侵以色列領空的敘利亞無人機，並且對敘利亞境內的軍事目標狂射導彈報復。

以色列陸軍在周三下午表示，稍早敘利亞一架無人機在入侵以色列領空16公里內後，遭到軍以色列軍方發射的愛國者飛彈在加利利海上空擊落。

以色列國防軍也稱在經過該架無人機的殘骸鑑定後，發現這是敘利亞的偵察機，在飛進以色列領空前，也先飛進了約旦的領空。以色列也曾在6月發射飛彈擊落敘利亞無人機。

除此之外，以色列國防軍也證實在11日稍晚，出動戰機對敘利亞西南部庫奈特拉省的多個軍事目標發射了導彈。

而11日以色列的大動作也牽動與鄰國的緊張神經，再加上正值以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，以色列軍方盡力不在這個節骨眼上攔截俄羅斯的軍機，讓這場會面蒙上陰影，但仍為維護邊境安全攔截了俄羅斯長年盟友敘利亞的無人機。

以色列近日在北部邊境與敘利亞的緊張情勢逐漸升高，敘利亞在周日指控以色列攻擊境內的霍姆斯（Homs）附近的空軍基地，而該處也正是伊朗的駐軍。以色列則在周二指控敘利亞要為戈蘭高地的恐怖主義設施負責。

(中時電子報)

文章來源：Israel Shoots Down Syrian Drone Infiltrating 10 Kilometers Into Israeli Airspace

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