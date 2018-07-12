影》以愛國者擊落敘無人機 還狂轟軍事目標報復

2018年07月12日 16:30 中時電子報 蔡萱

Footage of the Patriot missile intercepting the Syrian UAV that infiltrated Israeli territory today pic.twitter.com/g5MnjZLdyl — IDF (@IDFSpokesperson) July 11, 2018

The IDF will continue to operate determinedly and decisively against any attempts to hurt Israeli civilians and breaches of Israeli sovereignty — IDF (@IDFSpokesperson) July 11, 2018

以色列北部邊界的緊張情勢再次升高！以色列軍方證實在11日發射愛國者飛彈擊落一架入侵以色列領空的敘利亞無人機，並且對敘利亞境內的軍事目標狂射導彈報復。

以色列陸軍在周三下午表示，稍早敘利亞一架無人機在入侵以色列領空16公里內後，遭到軍以色列軍方發射的愛國者飛彈在加利利海上空擊落。

以色列國防軍也稱在經過該架無人機的殘骸鑑定後，發現這是敘利亞的偵察機，在飛進以色列領空前，也先飛進了約旦的領空。以色列也曾在6月發射飛彈擊落敘利亞無人機。

除此之外，以色列國防軍也證實在11日稍晚，出動戰機對敘利亞西南部庫奈特拉省的多個軍事目標發射了導彈。

Earlier tonight, Wednesday July 11th, the IDF targeted three military posts in Syria in response to the infiltration of the Syrian UAV into Israel that was intercepted by the IDF earlier today pic.twitter.com/BvaEOfHNDv — IDF (@IDFSpokesperson) July 11, 2018

而11日以色列的大動作也牽動與鄰國的緊張神經，再加上正值以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，以色列軍方盡力不在這個節骨眼上攔截俄羅斯的軍機，讓這場會面蒙上陰影，但仍為維護邊境安全攔截了俄羅斯長年盟友敘利亞的無人機。

以色列近日在北部邊境與敘利亞的緊張情勢逐漸升高，敘利亞在周日指控以色列攻擊境內的霍姆斯（Homs）附近的空軍基地，而該處也正是伊朗的駐軍。以色列則在周二指控敘利亞要為戈蘭高地的恐怖主義設施負責。

(中時電子報)