颱風假「4點鐘之亂」元凶找到了！有圖有真相

2018年07月12日 16:57 中時 吳岳修

新北市議員參選人葉元之與江怡臻分別在臉書貼出北北基防災人事群組截圖，顯示基隆要求雙北配合4點停班課。（吳岳修翻攝）

瑪莉亞颱風未對台灣造成重大災情，10日提早下班下課引發的「4點鐘之亂」，卻引發北北基口水戰，元兇是誰宛如羅生門，新北市議員參選人江怡臻及葉元之12日在臉書貼出一則北北基防災人事群組的截圖，證實是基隆率先詢問雙方能否配合4點停班課，真相至此大白。

四點鐘之亂讓北北基10日交通運輸大亂，捷運站塞爆宛如跨年夜，上班族怨聲載道，事後卻有自稱是台北市「災害應變中心（EOC）」幕僚人員爆料，指控10日一早8點北北基已決定宣布颱風時程，但新北市以幅員廣大、民眾需時間疏散為由，堅持下午4點停班課，台北市基於維護北北基生活圈共識，只能尊重配合。

新北市府不願具名的官員立即跳出來，反稱10日是否要提早下班下課，由北北基三市人事單位討論，無所謂EOC人員參與，當天因宜蘭已宣布3點停班課，但3點仍有高考，基隆提議4點後停班停課，經三市市長及副市長同意後，共同宣布4點停止上班上課。

新北市議員參選人葉元之及江怡臻，12日下午分別在臉書及群組貼出一張截圖，來源取自北北基防災人事群組，基隆市人事官員在10日上午9時許發文，「請問如果基隆因沿海地區因風力較強要宣布下午4點停班課，雙北可以配合嗎」，還原真相大白。

(中時 )