美商務部宣布解禁 但中興通訊復活尚有變數

2018年07月12日 17:05 中時 王嘉源

據德國之聲中文網12日報導，美國11日表示，與中興通訊簽署了一項協議，可望終結近三個月的禁售令，恢復其與美國供應商的合作。中興解禁之際，恰逢川普政府威脅對2000億美元大陸商品徵收10％關稅。但美國商務部在聲明中表示，有關中興的行動是一項執法問題，與更廣泛的貿易政策無關。

美國商務部在一份宣布已簽署託管協議的聲明中表示，一旦中興在託管賬戶中存入4億美元，這個大陸第二大電信設備製造商的禁令將被取消。該禁令於4月份實施，導致中興主要營運停擺。中興通訊目前沒有正式回應。律師代表則說：「今天的公告宣告這一系列事件已經結束。」

德國之聲報導說，該託管協議是中興上個月與美國商務部達成的14億美元和解協議一部分，旨在讓該公司重新與提供手機和網絡設備零件的美國供應商合作。新的和解內容包括：中興上個月向美國財政部支付了10億美元罰款，以及美國有權在中興違反協議時扣押存有4億美元的代管賬戶。除了這14億元以外，中興早於去年付了近9億美元罰款。

一旦解禁，中興預計將聘雇約8萬名員工，並重啟大型業務。在禁令實施後，中興的股票被停牌了近2個月，並且已經損失了約一半市值。該公司上周收到商務部限期1個月的暫緩禁令，以維持現有的網絡和設備。

根據新和解協議，中興被要求在30天內更改董事會和管理層。此外，公司必須雇用美國商務部選定的外部合規監察員。中興還同意允許美國政府不受限制地到訪，以驗證其聲稱的美國組件使用情況，並在其網站上用中英文公布其產品的美國組件。

儘管如此，德國之聲指出，中興復活尚存有變數。美國參議員上個月敦促川普重新考慮和解，稱中興對國家安全構成「重大威脅」。上個月參議院通過了新一年度的《國防授權法》（NDAA），其中包括一項試圖推翻和解協議的修正案。參眾兩院在未來幾周內會開會決定法案妥協版本。商務部提出的和解措施仍可能被扼殺。

參議院民主黨議員舒默（Chuck Schumer）11日稱中興的協議「很糟糕」，並表示將「破壞我們的國家和經濟安全」。他說希望參眾兩院共和黨議員「能夠保持參議院在國防法案中的強硬語言」。

(中時 )