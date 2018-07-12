監院通過年改調查報告 釋憲與否仍有變數

2018年07月12日 17:06 中時 鄭舲

監察院教育文化委員會、財政經濟委員會今聯席審查由監察委員仉桂美、包宗和、劉德勳提出的軍公教年改調查報告，經過近3小時討論，委員會動用表決，最終以12票對8票通過調查報告及處理辦法。至於是否提出釋憲，須經司法獄政委員會及院會通過，能否順利提出仍是一大變數。

主查委員仉桂美指出，這個調查報告主要是針對人民陳情關於公務人員年金改革相關法案到底有無違反法律不溯及既往原則、信賴保護等相關原理原則、有無違憲疑義及相關公教人員權益是否被公平對待，今天通過調查報告後，後續還有相關法令流程要走。

被問及釋憲案須經司法獄政委員會，但下個會開會時，會中新任監委佔多數，且召集人也是新監委，外傳可能遭到擱置？劉德勳說，調查報告的調查意見分兩種，一種是後續有相關流程（指釋憲），另外是其中有涉及到行政院及考試院銓敘部的部分，會送請相關機關檢討改進。至於委員會結構，在監察院來講是常態流程，對提案人來講，在意的是提案內容能說服委員，解決陳情民眾的疑慮、保障他們權益。

另外，有監委提出公教背景出身的委員應利益迴避，仉桂美表示，迴避與否問題也有動用表決，表決結果是沒有利益迴避問題。包宗和也說，年金制度牽涉到廣大民眾權益，這是制度面問題，不是個人利益，多數委員對此都有共識。而且若公教出身的委員都須迴避，可能連調查官、協查人員也無法查案，監院工作將窒礙難行。

包宗和說，年改影響廣大軍公教權益，也與國家體制安定、國家安全密切相關，所以他們只是「提出卑微請求」，在法案有疑義的部分，請大法官從專業角度作出解釋，無論結果如何，都是對廣大軍公教有所交代，解除他們心中疑義，讓社會得以回歸平靜。

(中時 )