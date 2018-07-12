4點鐘之亂！新北控「基隆決定的」 基隆反駁：是台北！

2018年07月12日 17:49 中時 張穎齊

針對新北市人事處爆料10日下午4時停班停課是基隆決定，基隆市長林右昌（中）率人事處長劉正元（右）、人事處考訓科長謝瑤萍（左）於12日下午4時在市府記者室舉行記者會澄清，是接到台北市人事處長電話才配合決定。（張穎齊攝）

基隆市政府出示LINE群組對話，駁斥10日下午4時停班停課是基隆決定的傳言。（基隆市政府提供）

基隆市政府出示LINE群組對話，駁斥10日下午4時停班停課是基隆決定的傳言。（基隆市政府提供）

國民黨前文傳會副主委毛嘉慶11日在臉書上爆料，直指10日下午4時停班停課是基隆市政府決定的。（翻攝自毛嘉慶臉書）

新北市議員參選人葉元之12日在臉書上爆料，直指10日下午4時停班停課是基隆市政府建議的，並附上新北市人事處出示的LINE群組對話。（翻攝自葉元之臉書）

北北基颱風假之亂持續延燒！國民黨前文傳會副主委毛嘉慶11日在臉書上爆料，直指10日下午4時停班停課是基隆市政府決定的，另外也傳出爆料者為新北市政府官員，對此，基隆市長林右昌12日下午4時在市府記者會舉行記者會，澄清「基隆是接到台北電話才跟進，跟基隆一點關係都沒有！」

毛嘉慶10日在臉書PO文指下午4時停班停課是基市府決定，另外12日又有媒體爆料，據新北市府人事內部傳出訊息，也指向是基隆人事處「建議」而來，非雙北所主導。林右昌率人事處官員舉行記者會澄清，基隆市人事處只是在「北北基災防應變中心」的LINE群組丟出以前做法，看看是否能照辦，但真正是接到台北市人事處長電話才配合決定。

「這對基隆是很大的冤枉與傷害！」林右昌表示，真相是基市府人事處長劉正元接到台北市人事處長電話，說下午4時停班停課，經處長向他請示後才配合，決定權跟基隆一點關係都沒有，基隆都是配合與尊重，但卻有人刻意要帶風向，要求到此為止。

劉正元說，人事處考訓科長謝瑤萍當時只是在LINE群組裡，丟出以前根據颱風走向而做出各種研判的做法，看看這次能否照辦，後來他在10日上午9時43分接到台北市人事處長電話，告知台北10時要發布下午4時停班停課，問基隆有沒有辦法配合，他請示林市長後才在3分鐘後回報可配合發布。

謝瑤萍則表示，新北的截圖只是部分截圖，LINE裡面有各種討論，她並不是真的建議和決定者，還要請示處長、市長後才能配合確定。

(中時 )