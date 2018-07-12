秀傳體系攜手1000家診所　雙向轉診可即時追蹤掌握處置狀況

2018年07月12日 17:33 中時 謝瓊雲

搶搭世足熱，秀傳醫療體系攜手齊下策略聯盟醫療院所，落實雙向轉診制度，自詡成為民眾健康守門員。(謝瓊雲翻攝)

秀傳醫療體系12日攜手彰、投兩縣，及台南市、高雄市共1000家結盟診所，宣示積極配合環保署推動政策，進行雙向轉診制度，結合體系內部資訊系統平台，轉診醫療院所可以即時掌握病人治療狀況，包含影像、用藥與診斷處置等，群醫線上攜手追蹤，結合科技讓醫療資源發揮更大效益。

秀傳體系副總裁葉永祥、副縣長林明裕、健保署中區業務組長方志琳、衛生局副局長尚筱菁等人，與80間診所醫師都到場，搶搭世足賽熱潮，手拿足球象徵健康守門員，眾人高聲齊呼口號「社區志工走前鋒、基層醫療做中鋒、秀傳醫院當後衛，共同照護創三贏」。

葉永祥說，秀傳早在健保署推動雲端系統前，就已打造行動電子病歷等資訊平台，讓體系結盟院所資源共享；為了促進基層醫療院所與秀傳醫療體系的合作，讓雙向轉診成功推行，這次更動用上百名資訊專業人才，免費提供醫療院所共享秀傳發展的醫療資訊系統，包括「秀傳醫療體系轉診病歷查詢平台」、「eVIP健康管理系統」，等同醫院門診服務的無限延伸，資訊隨時互通。

資訊處副總張興賢表示，地區醫療院所要將病人轉介至秀傳時，可立即於「秀傳醫療體系轉診病歷查詢平台」網路掛號；透過系統還能即時查詢、隨時掌握所有轉診患者的電子病歷，包括檢驗報告、醫療影像、用藥紀錄等，了解病人接受秀傳醫院的治療狀況，確實掌握病人就醫資料，待病人病情穩定後，再轉回原診所追蹤門診，群醫攜手讓病人獲得良好照護。

葉永祥也說，秀傳成立「Call Center健康諮詢中心」，給予民眾24小時的即時健康諮詢，若需進一步資訊會馬上請專科醫師回答，或介紹民眾到就近醫療院所就診，有效結合各醫療院所深耕社區，全方位造福鄉里。

(中時 )