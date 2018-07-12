農委會主委不動 換個農糧署長來解決產銷失衡

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今年香蕉、鳳梨相繼發生產銷調節失靈，民進黨中常會就傳出要換掉農委會主委林聰賢，但昨天行政院卻宣布，農糧署長改換原任農委會主任秘書的胡忠一擔任，外界難以不聯想，此舉是「棄車保帥」的政治戲碼。但學界肯定胡忠一學背景完整，且在農委會資歷豐厚，盼他心中「有農民，有專業，不要再用政治解決問題」。

胡忠一民國74年台大農業推廣研究所畢業，一畢業即進入台灣省政府農林廳，主管農民、農事家政班婦女，輔導農業推廣，並負責培育當時總統李登輝的全國八萬農村青年計畫。

胡忠一受訪表示，自己當時在農林廳輔導科就是主管農民，後來在農委會每只剩畜牧處沒待過，對於未來上任後，面對產銷失衡首要任務，他直言，還沒接到派令不便對外發表看法，但他表示，自己過去在企劃科擔任科長產銷履歷更是他任內重要的資歷，任內推動過策略聯盟、國內行銷、國際貿易以及前端市場調查，並配合改良場試驗所研發，「沒有人比我待過更多地方」，自信沒有人比他更熟悉農業業務。

胡忠一直言，近幾個月農委會面對產銷失衡的態度都是在「救火」，而他過去是念推廣，在日本也念過農業經濟，博士念的是行銷，未來他會運用科技，加強行銷，為台灣農民生產更多安全高品質的產品。至於自己是否成為政治籌碼，他表示不便發言。

台大名譽教授，生農學院前院長楊平世表示，農糧署就是「小農委會」，負責核心業務，但一直以來都很官僚。他認為胡忠一過去致力於產銷履歷推動，也懂行銷，是很適當的人選，盼他上任後能立即落實農作物面積調查，推動外銷、解決內銷市場滯銷問題。

楊平世表示，他認為，民進黨政府用人都是政治考量，人選都從民意代表、縣市首長來挑，雖然有民意基礎，但是有沒有專業令人疑慮，「沒有專業沒關係，要跟學界多溝通、要貼近產業」，否則人選再適當，只用「政治」來解決問題，根本沒辦法發揮專業。

(中時 )

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