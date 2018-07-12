工藝中心辦「逐夢、實踐與堅持」新秀創作展 展出青世代工藝創作

▲工藝中心副主任陳泰松(左3)及參與貴賓共同主持工藝揚星新秀創作展開展儀式。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲工藝中心的工藝揚星新秀創作展，展出工藝新趣的皮革創作。（楊樹煌攝）
▲工藝揚星新秀創作展展出康嘉良設計的墨金側把壺組陶藝創作。（楊樹煌攝）
▲工藝揚星新秀創作展展出趙偉森等的現代神龕（左）和各種木椅等的創作。（楊樹煌攝）

國立臺灣工藝研究發展中心今12日在工藝文化館舉辦「逐夢、實踐與堅持」工藝揚星新秀創作展，展出者為25至45歲青世代的工藝創作，共展出105組作品，呈現出青世代在傳統技藝與創新設計之間的傳承，會場吸引滿場人潮，展期至11月18日止。

工藝揚星新秀創作展由工藝中心副主任陳泰松主持，他在會中表示，工藝與創意的結合是讓傳統工藝延續的契機，工藝創作需要年輕一代優秀設計人才的投入，以開創具鮮明風格的當代工藝作品；期望透過青世代原創品牌意象及當代生活創意美學，展現青年勇敢逐夢、創業實踐及堅持理念等豐沛的生命能量。

尤其國立臺灣工藝研究發展中心自1954年成立以來，即以臺灣工藝的傳承與人才培訓為職志，多年來透過人才育成計畫，致力於多面向的工藝技術養成，積極的替臺灣工藝培育出希望的種子，此次展出，就是展現該中心歷年培育人才發展的成果。

工藝中心許耿修主任指出，本次展覽，不僅展現青世代工藝「獨立」、「精緻」、「個性化」的創作精神，並也呈現青世代工藝設計人才投入事業與志業的熱情與毅力。

「工藝揚星新秀創作展．Keep Young And Carry On」，自12日開幕日起至11月18日止，在工藝中心的工藝文化館展出；展覽期間並規劃兩場次手作體驗課程，讓參與民眾實際體驗青年築夢、捕夢的手作樂趣。詳情請可上工藝中心網站http://www.ntcri.gov.tw查詢。

(中時 )

「茂昆們」轉來轉去？全校協：台… 金門掩埋場鄰近村莊 居民健檢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。