工藝中心辦「逐夢、實踐與堅持」新秀創作展 展出青世代工藝創作

2018年07月12日 17:43 中時 楊樹煌

▲工藝中心的工藝揚星新秀創作展，展出工藝新趣的皮革創作。（楊樹煌攝）

▲工藝揚星新秀創作展展出康嘉良設計的墨金側把壺組陶藝創作。（楊樹煌攝）

▲工藝揚星新秀創作展展出趙偉森等的現代神龕（左）和各種木椅等的創作。（楊樹煌攝）

國立臺灣工藝研究發展中心今12日在工藝文化館舉辦「逐夢、實踐與堅持」工藝揚星新秀創作展，展出者為25至45歲青世代的工藝創作，共展出105組作品，呈現出青世代在傳統技藝與創新設計之間的傳承，會場吸引滿場人潮，展期至11月18日止。

工藝揚星新秀創作展由工藝中心副主任陳泰松主持，他在會中表示，工藝與創意的結合是讓傳統工藝延續的契機，工藝創作需要年輕一代優秀設計人才的投入，以開創具鮮明風格的當代工藝作品；期望透過青世代原創品牌意象及當代生活創意美學，展現青年勇敢逐夢、創業實踐及堅持理念等豐沛的生命能量。

尤其國立臺灣工藝研究發展中心自1954年成立以來，即以臺灣工藝的傳承與人才培訓為職志，多年來透過人才育成計畫，致力於多面向的工藝技術養成，積極的替臺灣工藝培育出希望的種子，此次展出，就是展現該中心歷年培育人才發展的成果。

工藝中心許耿修主任指出，本次展覽，不僅展現青世代工藝「獨立」、「精緻」、「個性化」的創作精神，並也呈現青世代工藝設計人才投入事業與志業的熱情與毅力。

「工藝揚星新秀創作展．Keep Young And Carry On」，自12日開幕日起至11月18日止，在工藝中心的工藝文化館展出；展覽期間並規劃兩場次手作體驗課程，讓參與民眾實際體驗青年築夢、捕夢的手作樂趣。詳情請可上工藝中心網站http://www.ntcri.gov.tw查詢。

(中時 )