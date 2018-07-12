生田斗真、瑛太三度合作電影《友罪》 戲外驚爆友情危機

2018年07月12日 17:25 時報周刊 張毓琪

日本電影《友罪》改編自江戶川亂步賞得主藥丸岳的暢銷推理同名小說，由日本超人氣男星生田斗真與瑛太攜手主演，並找來夏帆、山本每月、佐藤浩市、富田靖子共同演出，一同演繹在犯罪者與被害者、周遭親友間難解的人性糾葛。

生田斗真在片中飾演不得志的前記者益田，一無所有地來到鄉間工廠工作，面對同住一室的新朋友鈴木(瑛太 飾)時而天真、時而陰鬱的舉止，一方面好奇心被勾起，另一方面也在他身上看到自己年少罪孽的影子。

生田斗真表示，要演好這個角色最重要的撇步，就是要逼自己真心喜歡上瑛太這個男人，「就像益田這個角色，總是反覆思考著自己能不能幫助鈴木，現實生活中，我也不斷告訴自己，要想著帶給瑛太一些正面影響、好好協助他。我覺得能否將益田這個角色飾演好，完全就看我對瑛太的態度了。」此外，生田斗真也自爆，拍戲過程中因入戲太深，數度情緒崩潰、痛哭不止，下了戲也久久無法平復心情。

導演瀨瀨敬久也對生田斗真的表現讚譽有加，「他是傑尼斯的藝人，卻罕見地專職演戲沒有加入團體，給人一種無法被歸類的感覺，我從以前就一直在關注他。而且光看《腦男》和《臥底型警》就能明白他的演技相當不受限。」他認為以生田斗真的演技實力，要讓他和瑛太交換，來挑戰日本影史最難角色鈴木也不成問題。

而已和生田斗真第三度合作的瑛太，也大讚生田斗真是個絕對值得信賴的好演員，兩人從戲裡到戲外都是超級好麻吉，然而瑛太卻在綜藝節目上驚爆最近兩人之間，竟因斗真拒絕瑛太約吃飯而爆發「友誼破碎」危機！眼見瑛太愈講愈激動，直嚷著：「太不夠朋友了，以後我再也不要約他了！」讓一旁的生田斗真只能笑著不斷賠不是。《友罪》將於7/13在台上映。

(時報周刊)