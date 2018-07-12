男欠債下體遭塗辣椒水＋電棒燙 17惡煞被訴

2018年07月12日 17:29 中時 張穎齊

黃姓男子不滿陳姓男子欠錢，撂了16名男子將陳男誘騙出門，逼迫他簽下19萬4000元的本票，並帶到黃男家中軟禁5天，期間不但亂棒圍毆陳男，且還拿辣椒水塗抹陳的下體，用電棒電擊，大腿被香菸燒、手指被剪掉，無所不用其極施以酷刑，基隆地檢署日前偵結，將黃等17人依妨害自由罪嫌起訴。

檢警調查，陳男因欠黃男債務，引起黃男不滿，黃率眾於前年12下旬，將陳男誘騙出來見面後，拖到游姓小弟家中亂棒毆打，先逼迫簽下3萬4000元本票，到了晚間在拖回黃男家中，再逼簽下16萬元本票，並繼續毆打，用辣椒水塗抹陳的下體，軟禁陳。

陳不堪其辱，一度逃離黃男住處，遭黃等人發現後，氣得再把陳拖回，施展更嚴厲的「酷刑」，不但將他蓋在大紙箱裡，用環香薰他，接著剪他手指、用電棒電他下體、點菸燒他大腿，無所不用其極。

翌日，黃男等人脅迫陳男致電給母親，要陳母準備30萬元來贖陳，但陳母卻堅稱要看到本人才願意，引起黃等人大怒，將陳拖到瑞芳某公墓，其中的章姓男子則恐嚇陳說「要把你埋起來！」隨後再轉移陣地，用火燙過的剪刀攻擊陳。

之後，黃要求陳將另外1名欠債的林姓友人誘騙出門，要林還債，陳便乖乖地到林男住處請林出來，林驚覺有異而拒絕出門，陳隨即騙黃說「林馬上下樓了」，趁隙逃跑到大武崙派出所報案，才得以獲救，警方也將黃嫌等17人約談移送。基隆地檢署近期偵結，依妨害自由罪將黃等17人起訴，至於傷害罪部分，陳則選擇撤告，黃等人不起訴處分。

(中時 )