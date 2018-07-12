金門掩埋場鄰近村莊 居民健檢排定日程

金門縣環保局關心掩埋場鄰近村莊居民健康，14日起在大、小金門陸續展開今年度免費健康檢查。（金門縣環保局提供）

友善列印
中時
金門縣環保局提醒鄉親注意健檢配合事項，讓作業更加順利、準確。（金門縣環保局提供）

金門縣環保局關心掩埋場鄰近村莊居民健康，14日起在大、小金門陸續展開今年度免費健康檢查，提醒鄉親注意配合事項。

縣環保局排定的場次和時間如下： 烈嶼鄉青岐等村莊為7月14-15日（7時30分至12時）、金城鎮古城里（大、小古崗）為7月21-22日（7時至12時）、金湖鎮蓮庵里為7月28-29日（7時至12時）、金湖鎮料羅里為8月11-12日（7時至12時）、金湖鎮溪湖里為8月18-19日（7時至12時）及金沙鎮大洋里為8月25-26日（7時至12時）。

縣環保局指出，第一梯次將於7月14-15日上午7時30分至中午12時假青岐活動中心辦理，凡設籍於烈嶼鄉青岐、南塘、楊厝、上庫之居民，攜帶身分證或戶口名簿，挑選適合時段至受檢處，經確認身份資料後即可進行檢查，相關通知單將陸續發送。

環保局表示，此次健康檢查針對30歲以下鄰近村莊居民進行一般尿液、血液、肝、膽、腎及胸部X光等檢查項目；30歲以上則進行血脂肪、腹部超音波、血糖測定、特定生化檢查乙醯膽鹼脂酶及多種癌症篩檢等相關成人健康檢查。

該局特別提醒，受檢鄉親於檢查前先空腹6~8小時，若口渴可少喝水；受檢當日穿著輕便衣物（運動服為佳），盡量不穿連身洋裝、絲襪褲襪，也勿戴項鍊及金屬飾品。

(中時 )

工藝中心辦「逐夢、實踐與堅持」… 慈濟日本分會供熱食 關西災民暖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。