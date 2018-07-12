金門掩埋場鄰近村莊 居民健檢排定日程

2018年07月12日 17:36 中時 李金生

金門縣環保局提醒鄉親注意健檢配合事項，讓作業更加順利、準確。（金門縣環保局提供）

金門縣環保局關心掩埋場鄰近村莊居民健康，14日起在大、小金門陸續展開今年度免費健康檢查，提醒鄉親注意配合事項。

縣環保局排定的場次和時間如下： 烈嶼鄉青岐等村莊為7月14-15日（7時30分至12時）、金城鎮古城里（大、小古崗）為7月21-22日（7時至12時）、金湖鎮蓮庵里為7月28-29日（7時至12時）、金湖鎮料羅里為8月11-12日（7時至12時）、金湖鎮溪湖里為8月18-19日（7時至12時）及金沙鎮大洋里為8月25-26日（7時至12時）。

縣環保局指出，第一梯次將於7月14-15日上午7時30分至中午12時假青岐活動中心辦理，凡設籍於烈嶼鄉青岐、南塘、楊厝、上庫之居民，攜帶身分證或戶口名簿，挑選適合時段至受檢處，經確認身份資料後即可進行檢查，相關通知單將陸續發送。

環保局表示，此次健康檢查針對30歲以下鄰近村莊居民進行一般尿液、血液、肝、膽、腎及胸部X光等檢查項目；30歲以上則進行血脂肪、腹部超音波、血糖測定、特定生化檢查乙醯膽鹼脂酶及多種癌症篩檢等相關成人健康檢查。

該局特別提醒，受檢鄉親於檢查前先空腹6~8小時，若口渴可少喝水；受檢當日穿著輕便衣物（運動服為佳），盡量不穿連身洋裝、絲襪褲襪，也勿戴項鍊及金屬飾品。

(中時 )