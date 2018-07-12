慈濟日本分會供熱食 關西災民暖胃也暖心

2018年07月12日 17:35 中時 廖德修

日本關西地區慈濟志工勘災過程遇到一位加藤先生（右），一聽到慈濟是從台灣來的，表情從嚴肅變成歡喜柔和，原來加藤先生來過台灣，對台灣的印象非常的好。（圖／慈濟日本分會提供）

日本慈濟志工克服缺水、物資不足的環境，找尋食材、租用鍋子、瓦斯等，12日約16位慈濟志工開始熱食發放，提供二萬小學避難所午晚餐、每餐約200人的湯品。（圖／慈濟日本分會提供）

日本西部地區水患仍在善後工作階段，日本慈濟志工在7月9日開始前往災區勘災、慰問、複查，從7月12日開始，在重災區岡山縣倉敷市真備町的避難所二萬小學提供約每日2百人的午晚餐熱食。志工在過程中，見證當地對台灣的善意。

日本西部連日豪雨造成土石流、河川潰堤，根據日本放送協會（NHK）12日報導，至今已超過180人死亡、60餘人失聯，災後逾20萬戶缺水，許多人因住屋受損或缺水電而住在避難所。

日本慈濟志工7月9日起進行勘災，災後許多道路不通，大阪慈濟志工連續3天前往約200公里的重災區岡山縣倉敷市真備町，分頭在當地3個避難所進行勘災、複查，慈濟日本分會經評估後，預定從真備町二萬小學避難所進行熱食發放。

走過水退高溫的黃土路上，望著河堤旁倒塌的樹木、沿路民宅牆上的水痕，可見河川潰堤時發生的災害之大。由於日本平日防災意識高，加上當地民間愛心團體動員，避難所食物、水、衣物等物資足夠。負責真備町二萬小學臨時避難所的區役所職員表示，災民將暫住避難所一段日子，食物足夠，但居民最需要的是熱食。

日本慈濟志工7月11日參與其他民間團體的發放熱食工作，發現少了日本人最喜歡的湯品。岡山縣二萬地區社區推進協會負責人神崎均，原本表示提供熱食已排班到7月中，但神崎均被慈濟在日本311震災及熊本震災中「做到最後」的過程感動，於是與慈濟志工約定7月12日開始提供午晚餐的熱湯，讓坐臥在地板榻榻米上的災民，暖胃也暖心。

7月11日下午，6位日本慈濟志工克服缺水、物資不足的環境，找尋食材、租用鍋子、瓦斯等，7月12日約16位慈濟志工開始熱食發放，提供二萬小學避難所午晚餐、每餐約200人的湯品。儘管日本慈濟志工人數不多，但過程中，志工感受到當地人對來自台灣的愛心，內心溫暖的善意。

在真備町岡田小學避難所，慈濟志工遇到一位老奶奶坐在只鋪錫箔墊的地板上吃飯糰，志工關心怎麼下午才在吃中餐？原來是天氣悶熱胃口不好吃不下。老奶奶的兒子加藤先生一聽到慈濟是從台灣來的，表情從嚴肅變成歡喜柔和，原來加藤先生來過台灣，對台灣的印象非常的好。

來自仙台「AAR JAPAN協助難民的會」的事務所長大原真一郎，看到藍天白雲的身影，知道是來自台灣的慈濟志工。大原真一郎表示「日本311震災」後，他親眼看到慈濟志工在仙台付出的身影。慈濟知道災民當時的需求，也給災民最需要的東西，這點讓他非常感動，今日再見到慈濟志工，趕緊表達內心的感動。

慈濟基金會表示，慈濟日本分會預計分三梯次發放熱食到7月下旬，後續會持續關注災況、善後工作進度。台灣人的愛心與人情味已深植日本人心裡，希望藉由熱食的暖胃暖心，適時的幫忙，提供適切的協助。

(中時 )