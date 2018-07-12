中島美嘉國中照曝光 12月8日台北會歌迷

中島美嘉國中留著男生頭，看起來相當可愛。翻攝中島美嘉IG

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時報周刊
中島美嘉12月8日重返台北國際會議中心開唱。大鴻藝術提供

還記得2016年與她一起度過的聖誕夜嗎？日本樂壇女神系歌姬中島美嘉，今天正式宣布12月8日要重返台北國際會議中心開唱，且內容再度為「台灣限定」！票價以及相關資訊將於近日在主辦單位大鴻藝術臉書專頁公開。

2016年的台北兩場演出，除了在歌迷心中留下美好回憶，轉眼間就過了快兩年，中島美嘉也很想念台灣種種，當時在演唱會上的反應更是令她難忘。在台灣主辦單位與日本經紀公司的努力下，終於敲定她的行程，內容再度特別規劃且「僅此一場」，正在日本舉辦巡迴的中島美嘉也透過主辦向台灣歌迷問好，希望屆時能與大家相見歡。

行程滿檔的中島美嘉，日前與彩虹主唱HYDE合作新曲「KISS OF DEATH」，名曲「雪花」也決定要被改編成電影，最近在日本舉辦的巡迴演唱會於售票當天即場場瞬殺，讓經紀公司決定加場。

樂於跟大家分享生活事的中島美嘉，6日在自己的Instagram貼出一張國中時期的照片，她說：「整理家裡的時候突然找到國中時期的自己」，雖然留的是短髮、男生頭，和現在的形象相差十萬八千里，但網友還是大力讚「爆可愛」、「喜歡男生頭美嘉」等留言，從照片更能證明從小就是個天然美人！

中島美嘉台北演唱會預定於12月8日在台北國際會議中心舉行，相關詳情可密切注意主辦單位大鴻藝術臉書專頁。

(時報周刊)

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