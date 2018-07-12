面對高齡化 屏醫高齡醫學大樓明年啟用

屏東醫院高齡醫學大樓舉辦上樑儀式，這也宣告屏東醫療將邁入新的里程碑。（林和生攝）

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屏東醫院高齡醫學大樓舉辦上樑儀式，院長王森稔有信心重新擦亮這塊百年老店招牌。（林和生攝）

衛福部屏東醫院斥資3億元興建高齡醫學大樓，12日舉行上樑儀式，力拚2019年中旬完工啟用，面對高齡化社會，院長王森稔強調，近幾年透由高醫體系支援，更從軟硬體方面同步升級，已經帶來不同以往面貌，有信心重新擦亮這塊百年老店招牌。

根據衛福部統計，屏縣高齡人口占總人口數15％，是名符其實「老人社會」，且依屏東醫院就醫病人年齡結構，以高齡者最多，高達59％，王森稔指出，配合長照2.0政策，且因應屏東高齡人口就醫及照護需求，特別籌建高齡醫學大樓，提昇老人照顧品質。

大樓預計明年中旬完工，為地上6層、地下一層樓建築，完工後將作為長照護理之家使用，可容納護理之家150床和60位日間照護老人，未來會是屏東最新穎的長照大樓，另外舊的復健大樓也將全面整修，釋出病床服務急性患者。

參與上樑儀式的屏東縣長潘孟安表示，面對少子化、高齡化社會來臨，長照服務已是未來趨勢，縣府在推動長照政策，不論是居家照護、喘息服務或是日照服務，持續培育相關人才，不僅提供在地就業需求，並共同建構友善高齡照護環境。

屆時高齡醫學大樓啟用，將成為屏東推動長照的基地，期待透過新大樓提供護理之家使用，與屏東醫療院所建構安全、高品質的服務醫療網絡，也宣告屏東醫療將邁入新的里程碑。

(中時 )

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