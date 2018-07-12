傳承百年技藝 屏縣府結合泰武鄉辦木雕展

2018年07月12日 17:34 中時 林和生

佳興木雕工藝之美蘊藏在生活中、部落裡，族人期待擦亮招牌，重新喚回木雕之鄉的美名。（林和生攝）

在原民傳統木雕技藝瀕臨失傳時，大武山上佳興部落，數十年來雕刻刀從未離開男人的手，著名木雕工藝師持續敲打的響聲，彷彿一場橫跨百年的接力賽，近日藉由公部門與工藝家後代大方出借收藏，促成一場珍貴的傳統與現代木雕對話，讓傳承的故事未完、待續。

泰武鄉佳興部落的木雕工藝早在日治時期就被發掘，日本人類學者鳥居龍藏就比喻此處是排灣族最有名的「美術中心」和「雕刻中心」；1924年日本學者森丑之助更指出，佳興社是排灣族各蕃社中雕刻工藝最發達的一個。

出身佳興部落的木雕家沈安日指出，舊時家用器具都必須手作，所以每個當家的男生都會做木雕，這項技藝成了很自然的生活日常，但隨著時代演進，技術逐漸凋零，傳承的人也變少了，不過慶幸的是，敲打的聲音並沒有斷掉，否則作品一旦變成回憶，木雕就變得沒有意義。

為了重振木雕故鄉的美名，各工藝大師後代大方出借收藏，加上原民文化會館及泰武鄉圖書館館藏，選在屏東原民文化會館展出共9人、14件作品，作品年分距離超過1世紀。

屏東縣政府原民處長伍麗華說，原住民的故事刻畫在木雕、建築，吟唱在古謠中，期待讓全世界認識泰武鄉木雕工藝發達的故事，呈現佳興村木雕工藝能量、爭取世人認同，這裡就是台灣原住民族的木雕之鄉。

(中時 )