川普激將！北約軍費破1兆美元 多花在軍演

2018年07月12日 17:53 中時電子報 何宜玲

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

美國總統川普自上任以來，不斷要求北約成員國增加軍費支出，希望他們至少把國防經費提高到GDP 2％以上，結果只有英國、愛沙尼亞和希臘等少數國家能夠勉強達標。日前還因為德國長年軍費太少，川普更打算要撤離駐德美軍。11日川普參加北大西洋公約組織(NATO)時，又提出各盟國必須「立即」提高軍費支出到2%，而不是等到2025年。但川普最終希望北約盟國都提高至4%的高水準，也就是目前的2倍以上。

根據CNN和《半島電視台》(Al Jazeera)報導，北約高峰會11-12日在比利時布魯塞爾召開，川普再度要求各盟國必須要將國防支出的比例，「立刻」提高到GDP 2%，而不是拖到2025年才執行。他還強調，終極目標是希望29個成員國都能把軍費比例調高至目前的2倍，也就是4%。

克羅埃西亞士兵參加美國主導的北約「2018軍刀出擊」聯合軍事演習。(圖/美聯社)

另據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)引用官方數據指出，去年所有北約成員國的國防支出總額達9857億美元，今年將突破1兆美元。依照趨勢來看，明年將再度破紀錄的大幅成長。北約報告指出，北約歐洲成員國的整體軍費支出占GDP 1.5％。與川普要求的2%還是有一段落差。

其中，歐盟成員國和加拿大的軍費支出將在2024前達到2660億美元。

而今年超過1兆美元的軍費主要開銷是什麼，除了國防建設以外，北約各成員國舉行的聯合軍演，也是主要花費之一。北約平均每年有高達10幾場重要的聯合軍事演習。儘管基於保密的原因，大多開銷不會公開，但是動輒上千軍人，出動大量戰車、軍艦、飛機的大規模軍演，絕對是個燒錢坑。以每年10幾場來計算的話，開銷可觀。

近年來北約軍演主要集中在俄羅斯周邊，不但橫跨波羅的海，還進入黑海海域，對俄羅斯造成兩面夾殺的態勢。

(中時電子報)