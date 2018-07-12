ZION.T暑假二度抵台開唱 粉絲許願方大同當嘉賓

2018年07月12日 17:39 時報周刊 張毓琪

全世界都沈迷在有音樂鬼才之稱的ZION.T的音樂中。2017年首訪寶島的演唱會中，ZION.T被粉絲的熱情所感動，8月4日決定再度於台北國際會議中心舉辦「ZION.T 2018 LIVE IN TAIPEI: [CINEMA]」，與粉絲們再次創造難忘回憶。

ZION.T 本名金海率，墨鏡跟合身的穿著讓許多人第一次看到 ZION.T 就留下難忘印象，特別的扁嗓音、無人能模仿的轉音，推出了非常多讓人一聽過便難以再忘記的歌曲。

歌聲十分具有個人特色的他，讓其在歌謠界擁有著「音源強者」的稱號。2014年推出的歌曲「楊花大橋」，娓娓道出擔任計程車司機的父親與家人的深刻情感，獲得了廣大階層的迴響。而後ZION.T持續與許多音樂人合作歌曲，每首歌一推出即在音樂排行榜拿下好成績。2016年更與韓國歌手CRUSH一同跨刀金曲歌王方大同的作品「味道 feat. ZION.T & CRUSH」，此次歌迷也期待方大同能到場擔任嘉賓。

充滿個人色彩的ZION.T今年再度來台，將於八月在台北國際會議中心舉辦「ZION.T 2018 LIVE IN TAIPEI: [CINEMA]」，預告準備帶來多首精彩暢銷歌曲，寵粉百分百的來報答所有喜愛他的台灣樂迷們。演唱會門票將於7月13日中午12點於寬宏售票系統及全台萊爾富 OK便利商店正式開賣。

(時報周刊)