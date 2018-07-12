泛淚不捨丟掉舊愛 林志玲撇復合「問題在我」

2018年07月12日 17:43 中時電子報 蔡曉婷

小S問林志玲是否捨不得丟前男友照片。（圖／取自真相吧花花萬物微博）

蔡康永直言發現了林志玲的問題點。（圖／取自真相吧花花萬物微博）

由小S與蔡康永合體主持的節目《真相吧！花花萬物》本周將播出第2集，請來小S的「死對頭」林志玲站台，稍早節博釋出片段截圖，可見小S依舊圍繞在志玲姐姐的感情話題打轉，並說林志玲應該是很念舊的人，連前男友的照片也捨不得丟，令林志玲眼泛淚光，至於眾所矚目的復合話題，林志玲更坦率說：「沒了！」稱問題在自己身上。

稍早《真相吧！花花萬物》微博分享片段花絮，可見小S逼問：「所以你只有和言承旭在一起過？」志玲姐姐便求饒說：「不要整我」，小S再說：「所以你是一個很重感情的人，那你一定會留第一次跟男朋友去吃飯的餐廳名片」，林志玲則同意說：「以前看的電影票就會留著」，小S又問：「你一定是捨不得把前男友的照片丟掉的人對不對？然後會不會翻一翻就在那邊落淚」，林志玲便泛淚點頭。

林志玲又說：「我覺得回憶一定要記得美好的，所以沒有任何的悔恨」，蔡康永問：「是不是每個對來你講重要的第一次你都要留？」林志玲回答：「嗯」，蔡康永便說發現林志玲問題出在哪裡了，「她太喜歡活在過去，真的不行」，還提議要去林志玲家幫忙丟舊東西，林志玲也大方答應。

提到和言承旭世紀復合話題，小S稱自己曾送上真摯祝福，未料林志玲卻大方說：「沒了！我現在單身」，透露如今正在自我反省中，小S則反問：「台灣第一名模怎麼會沒有男生追？」，林志玲強調：「可能問題在我自己身上」。

(中時電子報)