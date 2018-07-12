區公所辦公民參與 邀鄉親提案改造家鄉

2018年07月12日 17:54 中時 李其樺

善化區公所近日舉辦公民參與式預算活動，邀集鄉親討論，經由提案、大會討論和投票表決等程序，選出票數較多的提案內容，由文化局補助區公所執行，藉由民主程序鼓勵民眾參與公共事務，進一步改善居住生活環境。

去年善化區公所曾舉辦過參與式預算活動，經由民主程序選出3項計畫來執行，分別是舉辦「畫我家鄉」寫生活動、嘉北里社區入口西瓜意象彩繪，及區公所與那拔國小合辦品茶研習活動，均獲鄉親和參與民眾好評。

區長方澤心表示，今年區公所連續第2年舉辦公民參與式預算，會先在地方召開說明會讓民眾瞭解參與式預算流程，接著舉辦公民大會讓民眾自由提案，最後再經由網路和現場表決，選出3件票數最多的提案來執行。

今年6月間區公所先後舉辦3場地方說明會，並於近日完成公民大會與提案程序，參與民眾踴躍提案，共有7個案子入選，分別是校園巡迴茶會、樂齡親子閱讀活動、香草藥生活應用研習營、親子幼兒積木班、善化攝影與繪畫藝術季活動、環保酵素製作活動與文昌社區藝文音樂會。

方澤心表示，上述民眾提出的7個方案涵蓋藝文深耕、社會關懷與社區營造3大面向，將於今年8月完成網路投票和實體投票選出3案來執行，每案可獲補助8萬元，希望透過公民審議程序，讓民眾主動參與地方公共事務，讓家鄉變得更好。

(中時 )