北市長最新民調他止跌回升 林濁水：民進黨失算了！

2018年07月12日 18:03 中時電子報 黃麗蓉

北市長參選人最新民調出爐，民進黨前立委林濁水指出，民進黨失算了！民進黨原本認為正式提名姚文智後，只要繼續訴求「台灣價值」，和柯文哲區隔，選情便能回歸藍綠對決，柯P便會被邊緣化，如今被邊緣化的卻是姚文智，柯P卻反而止跌回升，北市選戰將是藍白對決！

林濁水表示，該民調，姚文智支持度雖上升，但幅度太過微小，比起5月只多了1.4%，為16.4%，仍然落在20%以下，看來要上升到20%，機會相當小。柯P則領先丁守中8.2%。

林濁水點出，7月民調，柯P的年輕人、高學歷這兩個支持族群超大幅度回流，合理的解釋應是他在回應爭議議題，又回到自己「超越藍綠」，一貫的直白、接上底層地氣的風格，通過了這兩個族群的再確認。

至於民進黨推出的候選人，姚文智的信賴度超低，不信賴度超高，這一點如果不能扭轉，影響所及，民進黨議員的境況恐怕不會好。

林濁水在美麗島電子報撰文強調，從這份民調看到一個非常有趣的現象，那就是選市長的支持度柯P雖遙遙領先，在整個台北市，無論是新舊社區不管是丁守中選立委的大本營北投區、姚文智的根據地大同，天龍國中的大安，柯都全盤領先。但非常奇怪的是他的信任指數，卻在所有地區全盤落後丁守中。

(中時電子報)