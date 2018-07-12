中市戶政日 林佳龍感謝大里戶政所主任余曾櫻惠45年貢獻

台中市長林佳龍12日致贈紀念品給即將退休的大里戶政事務所主任余曾櫻惠，感謝她長達45年為民服務的熱誠奉獻。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍（左二）與民政局副局長徐仙卿（右）12日表揚13個戶政業務績效評鑑績優機關及76名績優戶政人員。（盧金足攝）

台中市政府民政局12日舉行107年度戶政日表揚活動，市長林佳龍表揚13個戶政業務績效評鑑績優機關及76位績優戶政人員，肯定第一線基層人員用心為民服務，林佳龍會中特別致贈紀念品給即將退休的大里戶政事務所主任余曾櫻惠，感謝她長達45年為民服務的熱誠貢獻。

戶政日績優人員表揚大會今日在市府市政大樓舉行，由林佳龍逐一頒發獎狀給每名績優人員與機關。

「戶政是市政的第一線！」林佳龍表示，對人民來說，是市府最具體的服務基層單位之一，近年來，戶政持續進行革新，比如運用網路上傳照片，不需臨櫃繳交，讓民眾以最便利的方式申請各種證件，增加戶政人員辦事效率。

台中市也全國首創「暖心一把照」貼心服務，設置自製拍照區，民眾申辦身分證從拍照、上傳相片到製證一氣呵成，行政能量就像服務業一樣豐沛，各項便民服務優質有效率，獲得許多市民良好評價。

林佳龍表示，行政院國家發展委員會日前公布第一屆「政府服務獎」得獎機關，台中市西區戶政事務所以多項創新便民服務，從全國174個參獎單位中脫穎而出，榮獲「整體服務類機關獎」殊榮，「市府團隊的辛勞與成果，市府以你們為榮！」

此外，林佳龍也特別致贈紀念品給將退休的大里戶政事務所主任余曾櫻惠，感謝她公務生涯45年的貢獻，為台中市全心全力的付出，是最佳公務員典範。

台中市府民政局表示，今年西區戶政事務所榮獲第1屆「政府服務獎」佳績；北區及潭子區戶政事務所也分別榮獲行政院內政部107年績優戶政機關。

為勉勵及感謝戶政同仁的辛勞，活動中頒發107年台中市戶政業務績效評鑑績優機關、績優戶政人員及推動「N加e跨機關便民服務」績優人員，盼激勵戶政人員士氣。

未來將持續推展各項便民服務，包括新住民照顧輔導計畫與活動，提供行動服務列車到府服務；試辦自然人憑證於網路申辦繼承案件戶籍謄本，以及出生登記可以到戶籍地直轄市、縣（市）政府所轄任一戶政事務所辦理，讓民眾不用往返奔波勞頓。

(中時 )

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