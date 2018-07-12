4點鐘之亂新爆料 基隆市長林右昌：太惡質

新北市議員參選人葉元之與江怡臻分別在臉書貼出北北基防災人事群組截圖，顯示基隆要求雙北配合4點停班課。（吳岳修翻攝）

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中時電子報
/綜合報導
基隆市長林右昌指出，基隆未達停班停課標準，11日將照常上班及上課。（張穎齊攝）

瑪莉亞走了，颱風假風波仍在延燒。10日下午4時，北北基宣布停班停課，造成捷運等交通運輸大打結，民怨四起；再加11日颱風假，新北與台北市、基隆市不同調，獨放颱風假。基隆市長林右昌消遣新北市長朱立倫人在國外「怕被罵，才放假」，今日有人貼出北北基防災人事群組截圖，顯示基隆要求雙北配合4點停班課，引爆「4點鐘之亂」；對此，基隆市長林右昌譴責抹黑爆料「太惡質。」

「4點鐘之亂」讓北北基10日交通運輸大亂，基隆市長林右昌又攻擊新北市長朱立倫人在國外「怕被罵，才放假」。北北基對責任歸屬爭議爆出羅生門。先有自稱是台北市「災害應變中心（EOC）」幕僚人員爆料，指控新北市以幅員廣大、民眾需時間疏散為由，堅持下午4點停班課，台北市基於維護北北基生活圈共識，只能尊重配合。新北市府立即有官員反指基隆提議4點後停班停課，並外流基隆市人事官員在北北基防災人事群組發文貼圖：「請問如果基隆因沿海地區因風力較強要宣布下午4點停班課，雙北可以配合嗎」。

當事人之一的林右昌反擊稱，當天上午基隆市府是接到台北市府電話，建議下午4時提前下班下課；而今推說是基隆市府的建議，「子虛烏有，太惡質」。瑪莉亞裙襬一搖，竟讓北北基生活圈三地市政府合作關係產生閒隙，真令人始料未及。

(中時電子報)

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