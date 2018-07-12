4點鐘之亂新爆料 基隆市長林右昌：太惡質

2018年07月12日 17:48 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

基隆市長林右昌指出，基隆未達停班停課標準，11日將照常上班及上課。（張穎齊攝）

瑪莉亞走了，颱風假風波仍在延燒。10日下午4時，北北基宣布停班停課，造成捷運等交通運輸大打結，民怨四起；再加11日颱風假，新北與台北市、基隆市不同調，獨放颱風假。基隆市長林右昌消遣新北市長朱立倫人在國外「怕被罵，才放假」，今日有人貼出北北基防災人事群組截圖，顯示基隆要求雙北配合4點停班課，引爆「4點鐘之亂」；對此，基隆市長林右昌譴責抹黑爆料「太惡質。」

「4點鐘之亂」讓北北基10日交通運輸大亂，基隆市長林右昌又攻擊新北市長朱立倫人在國外「怕被罵，才放假」。北北基對責任歸屬爭議爆出羅生門。先有自稱是台北市「災害應變中心（EOC）」幕僚人員爆料，指控新北市以幅員廣大、民眾需時間疏散為由，堅持下午4點停班課，台北市基於維護北北基生活圈共識，只能尊重配合。新北市府立即有官員反指基隆提議4點後停班停課，並外流基隆市人事官員在北北基防災人事群組發文貼圖：「請問如果基隆因沿海地區因風力較強要宣布下午4點停班課，雙北可以配合嗎」。

當事人之一的林右昌反擊稱，當天上午基隆市府是接到台北市府電話，建議下午4時提前下班下課；而今推說是基隆市府的建議，「子虛烏有，太惡質」。瑪莉亞裙襬一搖，竟讓北北基生活圈三地市政府合作關係產生閒隙，真令人始料未及。

(中時電子報)