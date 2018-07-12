首位原民政院發言人Kolas Yotaka：樂於當溝通橋梁

2018年07月12日 18:35 中時 張祈

行政院今天宣布內閣改組，媒體出身的原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將於16日上任行政院發言人，是台灣第一位擔任政院發言人的原住民，今在花蓮跑行程，族人得知後皆感到餘有榮焉，她受訪回應，族人盼政府多做事，自己樂於當橋梁。

Kolas Yotaka是出生於新竹、在台中的長大的阿美族人，老家在玉里鎮哈拉灣部落，媒體生涯10餘年，曾任原住民族電視台擔任新聞部製作人、副理及主播，也待過民視新聞記者、公共電視製作，2014年受桃園市長鄭文燦延攬，擔任桃園市政府原民局長，2016年再獲民進黨提名不分區立委，以排序第7當選。

長期關注原住民議題，Kolas Yotaka今在花蓮跑行程，早上在老家哈拉灣部落、玉里苓雅濟部落關心地方建設及老人關懷，下午則到鳳林鎮鳳信部落進行座談會，討論道路交通改善及原住民土地議題。她說，不少族人得知她將就任發言人一職，都為她感到高興，尤其過去沒有原住民擔任這職務，對他們來說很新鮮，她也感謝家鄉族人對她的愛護。

「心情很平靜！」Kolas Yotaka說，發言人的工作就是做好人民與政府之間的溝通橋樑，第一時間把政府政策、資訊，快速且清楚地傳遞給人民，是未來的挑戰跟重要的工作，自己過去曾任公部門、立委職務，熟悉行政、立法間的運軟協調，或許就是行政院請他當發言人的考量。

她也強調，遺珠之憾就是未能完成立委任期，對於民眾陳情案、相關法律案的修正，則相信民進黨其他同仁將接棒延續，不會讓人民失望。

(中時 )