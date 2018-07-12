安心戲水 邱建富邀親子周末至彰化市公園打水仗

2018年07月12日 17:59 中時 謝瓊雲

彰化市公所將自14日起至8月18日止，分四個周末舉辦4場安全又有趣的夏日戲水與親子活動。(謝瓊雲翻攝)

開心Fun暑假，安全戲水清涼消暑氣。彰化市公所本周六起將舉辦四場戲水、親子活動，12日上午彰化市長邱建富一身輕裝現身兒童公園親水區，與市立幼兒園小朋友持水槍大戰，為系列活動宣傳暖身，呼籲親子共同來參與、享受歡樂時光。

邱建富表示，7月14日、8月11日及18日三天，下午2時至6時，在兒童公園、延平公園和向陽公園舉辦戲水活動，除了有免費水槍可打水仗，現場還規劃了大型卡通充氣溜滑梯、跳墊、釣魚及吊酒瓶遊戲等多項遊樂設施，保證讓大家玩得開心、暑氣全消。

另外，8月4日下午在景觀公園也有親子活動，現場設有大型卡通充氣溜滑梯及吹泡泡遊戲，另有釣魚水池、籃球九宮格多項遊戲，歡迎大小朋友一起來參加，共度美好親子時光。

彰化市公所表示，倡導夏日戲水安全，將自14日至至8月18日期間四個周末，舉辦3場戲水、和1場親子互動活動；並且結合公益，憑3張5至6月或7至8月份的統一發票，就可以免費兌換水槍一枝，讓大家安心打水仗，清涼暢快一場；數量有限、送完為止！

邱建富提醒，上述各項活動，如遇颱風警報或大雨特報等不可預期的天氣因素，該次活動將取消辦理，有疑問可洽詢彰化市公所公用事業課，電話04-7222141轉分機1802、1803。

(中時 )