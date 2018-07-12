敏感肌問題多 夏日防曬物理性為佳

大里仁愛醫院皮膚科主任莊燿年。（莊燿年提供）

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隨著環境變因增加，讓肌膚問題變多，甚至有5成以上的人都覺得自己是敏感肌，本報專訪大里仁愛醫院皮膚科主任莊燿年，針對消費者關注的敏感肌以及異位性皮膚炎解惑。

莊燿年表示，異位性皮膚炎是溼疹的一種，是一種慢性、反覆性的皮膚炎疾病，主要原因是皮膚屏障異常和過敏免疫失調，皮膚屏障異常導致皮膚乾且容易環境刺激導致發炎，一旦接觸到過敏原，皮膚容易發炎劇癢，是否是異位性皮膚炎患者，主要由醫師臨床判斷。根據台灣小兒科醫學會在2016年發表研究，異位性皮膚炎在台灣的發生率逐年上升。他觀察，台灣有10%到20％的小朋友面臨異位性皮膚炎，有60%在1歲前發病，90%在5歲前發病，有半數成年後會好轉，但仍有部分會拖到成年，甚至是成年後才發病。

至於多數消費者關心的敏感肌議題，莊燿年說，敏感肌代表皮膚屏障功能下降，加上容易受刺激傷害，讓皮膚的耐受度每況愈下，惡性循環，造成皮膚越來越敏感。 他提醒，很多患者因為皮膚敏感不舒服，反而尋求偏方或嘗試新保養品，反而讓肌膚更敏感，使用產品有疑慮，可以徵詢專業醫師意見，保養關鍵就是不要過度清潔以及適度保溼，藉以恢復皮膚障壁。

在產品選用上，盡量選用成分單純，沒有含酒精、酸類、防腐劑、香料的產品，洗臉的水溫應用溫冷水，不要過度搓揉或用毛巾摩擦，防曬選用溫和不刺激的物理性防曬成分，清爽劑型為佳，物理性遮蔽如帽子陽傘也是很好的防曬補助，此外，皮膚健康和飲食睡眠壓力情緒關係也很大，保持健康的生活作息皮膚也會改善。

(中時 )

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