非法日租越罰越大！ 高市觀光局祭鐵腕迫歇業

高市觀光局12日會同警方，強制取締左營區這家非法日租套房。（柯宗緯翻攝）

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高市觀光局12日會同警方，強制取締左營區這家非法日租套房。（柯宗緯翻攝）
這家非法日租套房裝潢漂亮、價錢低廉，吸引旅可入住。（翻攝網路）
這家非法日租套房裝潢漂亮、價錢低廉，吸引旅可入住。（翻攝網路）

越罰越大尾？高市左營區1家日租套房以平價、裝潢優美聞名，吸引旅客入住，卻被觀光局查獲違法經營，開出224萬罰款，但業者罰不怕，甩賴不繳錢，甚至越開越多家，現有7家據點，12日觀光局祭鐵腕會同警方到場強制取締，勒令業者即刻歇業，達到嚇阻效果。

這家非法日租套房據點多開在左營鬧區如瑞豐夜市、漢神巨蛋等地，總共7館30多間房，房價低廉約1100元至2000元不等，在訂房網站評價頗高，網友力推CP值、房型多元，但殊不知是入進非法日租套房。

觀光局副局長葉欣雅今帶隊上門取締，她指出，該業者民國100年被查獲違法經營，7處據點皆為非法經營，累計開出18張罰單、合計224萬罰款；昨強制歇業的日租套房座落於左營區自由四路，透過透天厝改裝分租5間房。

葉欣雅坦言，這家業者擁有不良紀錄，過去罰單一毛都沒繳，因強制執行查不到其名下財產，將進一步取得債權憑證追討。昨一度針對「自由館」強制斷水斷電勒令歇業，但業者承諾歇業，並下架訂房廣告及移除營業用品，未來將不定期突擊檢查，必要時直接斷水斷電。

觀光局統計，高市現有合法旅館300多間，列管非法旅宿有263間，今年上半年累計開罰72件、逾941萬元罰款。觀光局強調，非法旅宿主要在消防、衛生、投保等部分未過關，一旦出狀況消費者恐求償無門，建議可上高雄旅遊網查詢合法旅宿。

(中時 )

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