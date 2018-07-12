原民綜合發展基金有成效 放款金額達90億7千萬

友善列印
中時
李宜秦

原住民族委員會今至行政院報告原住民族綜合發展基金辦理情形，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示截至105年5月底，放款達2萬8千餘件、金額超過90億7千萬元，對於促進原住民族經濟產業發展已頗有成果。

主委夷將表示為了活化原住民族綜合發展基金，將持續推展各項基金辦理措施，除了檢討修正貸款相關規定，其他還會「調降貸款利率」、「放寬擔保門檻」、「提高貸款金額」、「延長貸款年限」、「開辦青年創業啟動金」及「開辦原住民族企業貸款信用保證」等。

另外全台將設置40名「原住民金融輔導員」及免付費「0800-508-188」諮詢專線，並將辦理本基金貸款業務的經辦機構擴充至226家分行，以提供族人更即時與便利的融資服務。

原民會補充，除上述措施外，也會透過基金促進自然資源利用及產業發展，包括編列經費補償原住民禁伐保留地，讓族人受到土地限制能有所補償，106年各地得到補償的人數超過2萬7千元，除可保障族人應有的土地權力正義外，也能確保台灣森林不被濫墾濫伐。

另外也會以基金協助部落經營溫泉事業，促成資源永續利用，同時振興當地經濟與改善就業。原民會表示未來將會適時修正相關要點，持續活化原住民族資金融通管道，並會培養原住民族金融人才，以促進原住民族經濟發展。

(中時 )

非法日租越罰越大！ 高市觀光局… 《中時晚間快報》葉俊榮接教長 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。