原民綜合發展基金有成效 放款金額達90億7千萬

2018年07月12日 17:59 中時 李宜秦

原住民族委員會今至行政院報告原住民族綜合發展基金辦理情形，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示截至105年5月底，放款達2萬8千餘件、金額超過90億7千萬元，對於促進原住民族經濟產業發展已頗有成果。

主委夷將表示為了活化原住民族綜合發展基金，將持續推展各項基金辦理措施，除了檢討修正貸款相關規定，其他還會「調降貸款利率」、「放寬擔保門檻」、「提高貸款金額」、「延長貸款年限」、「開辦青年創業啟動金」及「開辦原住民族企業貸款信用保證」等。

另外全台將設置40名「原住民金融輔導員」及免付費「0800-508-188」諮詢專線，並將辦理本基金貸款業務的經辦機構擴充至226家分行，以提供族人更即時與便利的融資服務。

原民會補充，除上述措施外，也會透過基金促進自然資源利用及產業發展，包括編列經費補償原住民禁伐保留地，讓族人受到土地限制能有所補償，106年各地得到補償的人數超過2萬7千元，除可保障族人應有的土地權力正義外，也能確保台灣森林不被濫墾濫伐。

另外也會以基金協助部落經營溫泉事業，促成資源永續利用，同時振興當地經濟與改善就業。原民會表示未來將會適時修正相關要點，持續活化原住民族資金融通管道，並會培養原住民族金融人才，以促進原住民族經濟發展。

(中時 )