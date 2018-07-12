四點鐘之亂 丁守中：市民付出120億元成本

2018年07月12日 17:59 中時電子報 綜合報導

部分媒體民調台北市長柯文哲再度領先。國民黨台北市長參選人丁守中表示，民調起起伏伏，還有策略、文宣式民調，因此他並不在乎，同時更相信基層直接的感受。他也反問，柯文哲光光一個「四點鐘之亂」，就讓市民付出120億元成本，這樣的市長還會有如此高的民調，「你相信嗎」？

丁守中今天是在中正區密集拜會里長時作了以上表示。他也說，柯文哲幾乎所有政見都跳票，台北市民實質收入倒退了6%、招商引資更不如香港1%，因此他相信基層傳達的民意與感受，「大家都民心思變」！

至於外界認為丁守中近期採「佛系」戰法，太過溫和，丁守中則說，要選舉就不可能佛系，會一步一腳印，打出自己的選舉步調和策略。

此外，外界關心柯文哲網路攻勢犀利，丁守中說，網路聲量是全國、全世界的，他在基層握手、一步一腳印，感受更直接。至於未來會用年輕人可接受的方式推出文宣，讓更多年輕人知道他的政策，也不排除與網紅合作。甚至近期走訪基層，許多年輕人設立的工作室也表達願加入團隊，或幫忙做貼圖、影音等方式合作。

丁守中也表示，柯文哲掌握1600億元市府預算，加上1300億基金預算，共約3000億元在手上，相較之下，他只能「小米加步槍」，全力以赴，但他相信自己擁有劍及履及地回應民意，解決問題的能力。例如人手一張悠遊卡當電子錢包，也是他一手在立法院推動，絕對有信心找回台北的發展與經濟榮景。

(中時電子報)