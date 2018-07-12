《中時晚間快報》葉俊榮接教長 藍委籲勿蹚「滾」水

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綜合報導

◎葉俊榮接教長 藍委籲勿蹚「滾」水

行政院再度進行內閣改組，內政部長葉俊榮將轉任教育部長，遺缺由行政院發言人徐國勇接任。對此，國民黨立委柯志恩直言，蔡政府此時此刻其實只要一人選填補教長空缺，「因為民進黨早已放棄了教育」。

◎中高齡就業法草案出爐 年齡歧視最高罰150萬元

勞動部今公告「中高齡者及高齡者就業法」草案，草案內容明文禁止雇主對中高齡者有招募、聘用、薪資、資遣等歧視，且若雇主認為中高齡勞工不適任時，須負舉證責任，否則等同違法，最高可罰150萬。

◎美商務部簽署協議 取消中興出口禁令

美國商務部表示，一旦中興通訊將4億美元存入托管帳戶，對這家中國第2大通訊設備製造商的禁令將予以解除。在禁止美國供應商向中國電信設備大廠中興通訊出貨將近3個月後，美方與中興通訊簽署協議，為其恢復營運舖平道路。

◎創作才子十項全能 李劍青見貓噴發反差萌

李劍青去年發行個人首張創作專輯《仍是異鄉人》，製作人李宗盛憑這張專輯拿下第29屆金曲獎「最佳專輯製作人」大獎，李劍青也將在台北、台中舉辦演唱會，由於他過去曾為許多天王天后創作，包括莫文蔚、林憶蓮、丁噹、楊宗緯等，屆時將透過詮釋他們的作品，展現他柔情的另一面。

(中時電子報)

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