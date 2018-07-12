取消國道免收費太機車？賀陳旦最終被拔原因曝光

2018年07月12日 18:01 中時電子報 莊楚雯

自上任來爭議不斷的交通部長賀陳旦終於下台，原本說只做一年，竟還是做到了2年多。據了解，原本這波內閣改組交通部未在名單裡，是賀陳旦因國道夜間收費、不做不必要的的建設、想調漲台鐵票價等，這些政策全部受挫，覺得有志難伸，才主動表明「不想再做了」。對此，賀陳旦受訪時僅說一句，「確定要離開，不方便多做說明。」

2016年5月20日賀陳旦上任交通部長，注重環境生態的他，表達交通部不應再以「開發」為主，要轉為交通管理，不必要的建設不要做！就連國道夜間免收費的小確幸，因賀陳旦認為，是在鼓勵夜間疲勞駕駛，應該回歸使用者付費，降低夜間肇事率，在當年端午節取消國道夜間免收費，反而造成大塞車，民眾苦不堪言，認為這部長太機車。政策至今仍被賀陳旦自嘲是「心中的痛」。

賀陳旦也曾對20年未調整票價的台鐵，認為應推行「合理化票價」才可以改善營運品質、提升服務，但是遇到漲價的敏感話題，直接被行政院打回票。自上任2年多來，賀陳旦政策屢屢受挫，外界要部長賀陳旦下台的聲音一直沒斷過。讓他萌生退意，主動表達「不想再做了」！對此，《蘋果》報導，賀陳旦今受訪時僅表示，「確定要離開，不方便多做說明。」

對此，網友們表示，「高速公路收費搶了人民幾十年，操你媽交通部長！」、「白癡部長 那你國道假日白天也不要收費就不鼓勵夜間開車不就好了，死要錢的公務員」、「黑心合成蛋終於下台啦～」。

(中時電子報)