員警近距朝外籍勞工連開9槍 監院糾正竹縣警察局

2018年07月12日 18:38 中時 鄭舲

去年8月31日新竹縣發生一名阮姓越南籍勞工因涉毀損（或竊盜）案，經民眾報警處理，警方到場處理後，因該越南籍勞工拒捕並攻擊警方，現場警員爰使用槍械，卻不幸將該名越南籍勞工擊斃。經監察委員陳慶財、李月德、章仁香、楊美鈴調查後，本月監察院內政及少數民族委員會審查通過，糾正新竹縣政府警察局。

糾正案文指出，新竹縣政府警察局未落實督導所屬警察人員之射擊教育訓練，致該局所屬竹北分局鳳岡派出所前警員陳崇文用槍過當，近距離於12秒內連開9槍，朝阮姓外勞射擊，且射擊部位主要集中於背部及側腰腹間，肇致該名外勞死亡結果，與警械使用條例所規範之比例原則未盡相符，核有違失。

同時，新竹縣政府警察局未善盡督導之責，要求所屬警察人員依規定適時開啟微型攝影機，以完整連續攝錄處理事件經過，並依「警察機關警備車（汽、機車）執勤安全注意事項」規定，妥適辦理警用巡邏車停放標準作業事宜。

另外，新竹縣政府警察局未能灌輸所屬同仁，有關傷患救護、證據保全等刑案現場處理之正確觀念，導致所屬警員於使用槍械造成人員傷亡時，未即刻通報救護；而支援警力經派遣至現場後，對於被警員開槍中彈之傷患欠缺積極作為，更有警員於鑑識人員到場採證前，即違規撿拾散落地面之彈殼情事，均有怠失。

(中時 )