員警近距朝外籍勞工連開9槍 監院糾正竹縣警察局

友善列印
中時

去年8月31日新竹縣發生一名阮姓越南籍勞工因涉毀損（或竊盜）案，經民眾報警處理，警方到場處理後，因該越南籍勞工拒捕並攻擊警方，現場警員爰使用槍械，卻不幸將該名越南籍勞工擊斃。經監察委員陳慶財、李月德、章仁香、楊美鈴調查後，本月監察院內政及少數民族委員會審查通過，糾正新竹縣政府警察局。

糾正案文指出，新竹縣政府警察局未落實督導所屬警察人員之射擊教育訓練，致該局所屬竹北分局鳳岡派出所前警員陳崇文用槍過當，近距離於12秒內連開9槍，朝阮姓外勞射擊，且射擊部位主要集中於背部及側腰腹間，肇致該名外勞死亡結果，與警械使用條例所規範之比例原則未盡相符，核有違失。

同時，新竹縣政府警察局未善盡督導之責，要求所屬警察人員依規定適時開啟微型攝影機，以完整連續攝錄處理事件經過，並依「警察機關警備車（汽、機車）執勤安全注意事項」規定，妥適辦理警用巡邏車停放標準作業事宜。

另外，新竹縣政府警察局未能灌輸所屬同仁，有關傷患救護、證據保全等刑案現場處理之正確觀念，導致所屬警員於使用槍械造成人員傷亡時，未即刻通報救護；而支援警力經派遣至現場後，對於被警員開槍中彈之傷患欠缺積極作為，更有警員於鑑識人員到場採證前，即違規撿拾散落地面之彈殼情事，均有怠失。

(中時 )

四點鐘之亂 丁守中：市民付出12… 內閣改組爭議大 丁守中：高雄氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。